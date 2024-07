Il viadotto Ritiro riaprirà il 30 luglio

Per dire addio alle code che vanno avanti da 12 anni, però, dovranno concludersi anche i lavori sulle gallerie Telegrafo, che proseguiranno

Sarà riaperto definitivamente al traffico martedì prossimo, 30 luglio, il viadotto Ritiro sulla tangenziale di Messina.

In occasione dell’evento, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parteciperà al punto stampa organizzato per le 11 dal Consorzio autostrade siciliane nella sede di contrada Scoppo.

All’incontro con i giornalisti interverranno anche l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, il presidente del Cas, Filippo Nasca, e il direttore generale del Consorzio, Franco Fazio.

I lavori, cofinanziati dalla Regione Siciliana, sono costati complessivamente 68 milioni di euro e sono stati realizzati dalla Toto Costruzioni.

Per dire addio alle code che vanno avanti da 12 anni, però, dovranno concludersi anche i lavori sulle gallerie Telegrafo, per poterle riaprire con due corsie per senso di marcia. Lavori che, come detto, dovrebbero proseguire oltre per una decina di giorni.