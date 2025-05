“Il viale Giostra trasformato in un inferno con i lavori”

Una cittadina scrive a Tempostretto: "Serve un intervento urgente dell'amministrazione. Traffico in tilt e tanti pericoli"

MESSINA – “Il viale Giostra trasformato un inferno”. Ci scrive una cittadina, segnalazione WhatsApp al 366 872 6275.

Ecco il suo appello alle istituzioni: “È bastato chiudere al tansito anche l’ultimo tratto prima del dell’intersezione con la via Garibaldi, per completare i lavori del parcheggio, che il traffico si è totalmente paralizzato. Dalla mattina alle sette è un continuo strillare di clacson e urla degli automobilisti. La strada infatti è, com’era prevedibile, totalmente intasata da camion, pullman, autobus di linea automobili, moto e motorini, monopattini, mentre i poveri pedoni fanno la gincana terrorizzati e storditi per recarsi nelle proprie abitazioni o a fare la spesa. Molti dei quali sono anziani che giornalmente si recano al mercato Sant’Orsola”.



E ancora: “Sembra solo l’inizio della fine per tutti gli abitanti della zona, ma ma anche per tutti coloro che percorrono continuamente l’arteria per recarsi al lavoro o portare figli a scuola. Si sono ritrovati in una sorta di inferno, nei giorni scorsi, e per percorrere 500 metri sono rimasti bloccati nel traffico anche oltre mezz’ora. Già esasperati anche tutti i commercianti del mercato, i quali temono di essere costretti a chiudere perché in queste condizioni nessuno più si fermerà per fare acquisti, soprattutto coloro che scelgono di andare lì per risparmiare qualche euro. Tra l’altro in molti hanno tentato di contattare la Polizia municipale ma nessuna pattuglia è intervenuta per coordinare il traffico”.

Da qui l’appello: “Si chiede aiuto a tutti gli amministratori, in particolare al sindaco Federico Basile, affinché si possa fare una variante al progetto del parcheggio per ripristinare immediatamente la normale viabilità e vivibilità di una zona ad alta densità. Si rischiano incidenti mortali, come quelli purtroppo accaduti sul viale Boccetta, che tutti i messinesi ricordano con dolore. Ci si chiede come la prefetta e il Comitato dell’ordine pubblico non siano già intervenuti perché è inverosimile chiudere una arteria viaria di fondamentale importanza. Fondamentale in quanto continuazione di uno svincolo autostradale, a poche centinaia di metri dagli imbarcaderi, in prossimità di due grandi istituti scolastici, della sede dell’Asp Mandalari, di due mercati rionali”.

“I mezzi di soccorso rimangono bloccati, Basile e le Municipalità intervengano subito”

Conclude la cittadina: “Cosa ancora più allarmante è che qualsiasi mezzo di soccorso non ha alcuna corsia preferenziale e resta bloccato, con le gravissime conseguenze che si possono immaginare in caso di emergenze sanitarie o ambientali. Non si comprende a chi possa servire in questa zona un altro parcheggio di interscambio visto che c’è già quello dell’ex Gazometro. In tempi recenti è stato impedito di fare il mercato ambulante bisettimanale proprio per questi problemi. E poi si chiude del tutto un viale per fare parcheggi. Si auspica che il sindaco Basile intervenga subito e che i due Consigli di IV e V Circoscrizione si attivino con veemenza affinché ciò accada”.

Articoli correlati