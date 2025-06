Il Villaggio della salute a Salina tra prevenzione ed educazione sanitaria

A cura dell'Asp, il confronto ieri durante il Marefestival

ISOLE EOLIE – Sabato 14, durante il Marefestival, si è svolto un confronto sul tema della salute: un documentario sull’endometriosi di Giuseppe Ettore (Arnas Garibaldi Catania), uno spot sugli screening oncologici prodotto dall’Asp di Messina e la presentazione di un libro sull’Hiv di Francesco Santocono.

L’Asp di Messina, guidata da Giuseppe Cuccì, ha descritto le attività specialistiche del “Villaggio della Salute”, Presenti inoltre al dibattito:

• Massimiliano Maisano (assessorato regionale alla Salute), che ha sottolineato l’importanza delle future Case di Comunità, che raggiungeranno anche l’utenza delle isole;

• Francesca De Domenico, e le rappresentanti dell’Ammi (Associazione mogli dei medici italiani), impegnate nella prevenzione di genere;

• la rappresentanza dell’Ordine dei Medici di Messina;

• Giovanni Crimi, presidente di Federfarma, che ha illustrato il protocollo tra farmacie e Asp per promuovere la salute con gli screening;

• Giuseppe Zampogna, assessore di Malfa, che ha ospitato e coadiuvato tutte le iniziative di prevenzione.

Eliana Tripodo, dirigente Asp, che ha presentato il “Programma Libero 11” (PL 11), parte del Piano Regionale di Prevenzione 2020–2025, finalizzato a combattere le malattie croniche non trasmissibili con interventi di screening precoce, educazione sanitaria e counselling motivazionale.

Proprio al Villaggio della Salute a Malfa, è stato somministrato un questionario pilota per valutare stili di vita a rischio, con screening elettrocardiografico di II livello. L’iniziativa, rivolta anche a scuola e ambiente carcerario, punta a raggiungere anche categorie vulnerabili con attività capillari su tutta la provincia. Sottolineando altresì la necessità di aumentare la partecipazione ai livelli essenziali di assistenza gratuita per la prevenzione del tumore al seno, colon-retto e collo dell’utero. Il panel, moderato dal giornalista Emilio Pintaldi, ha testimoniato come informazione attiva e screening possano trasformarsi in un diritto alla salute per tutti

