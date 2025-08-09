“Il Vittorio Emanuele riconosciuto dal ministero Centro di produzione teatrale”

Lo annuncia l'assessora regionale Elvira Amata: "Storico traguardo per la realtà culturale di Messina". E ottiene un contributo di 317 mila euro all'anno

MESSINA – Il ministero della Cultura ha pubblicato la graduatoria dei teatri beneficiari del Fondo nazionale spettacolo dal vivo. Per la prima volta dalla sua apertura, anche l’E.A.R. Teatro Vittorio Emanuele di Messina – dal 1986 ente dell’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – entra a far parte dei teatri riconosciuti come “Centri di Produzione Teatrale 450”, ottenendo un contributo di 317 mila euro all’anno per tre anni.

L’assessora regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata (nella foto con Scoglio e Miloro), lo ha annunciato e ha espresso “particolare soddisfazione per questo traguardo, frutto di un percorso di risanamento e rilancio che ha visto il contributo decisivo della governance attuale formata dal presidente del TVE Orazio Miloro, il sovrintendente Gianfranco Scoglio, il Collegio dei revisori dei conti presieduto da Nathial Soraci, i componenti del C.d.A. Lorenzo Scolaro e Oleg Traclò e i direttori artistici Matteo Pappalardo e Giovanni Anfuso”.

“Saranno coinvolti numerosi artisti del territorio e avviate collaborazioni in rete con i principali teatri nazionali”

Sottolinea l’assessora Amata: “A partire dalla prossima stagione, il Teatro potrà dare nuovo impulso alla valorizzazione di autori e compositori siciliani, in particolare messinesi, reinterpretando le loro opere in chiave contemporanea, nel rispetto della tradizione. Saranno coinvolti numerosi artisti del territorio e avviate collaborazioni in rete con i principali teatri nazionali. Quando si fa squadra i risultati arrivano. Il mio sincero ringraziamento va alla governance e a tutto il personale del Teatro per il conseguimento di un risultato che può dare voce e futuro ai nostri giovani attori”.