Il Volley Letojanni a Vibo Valentia. Soraci: "Avversari principalmente U19" - Tempostretto

Il Volley Letojanni atteso dalla trasferta contro Vibo Valentia, match in programma alle ore 17 di sabato

LETOJANNI – Terzultima gara della stagione regolare per il Volley Letojanni che sabato si recherà in trasferta sul terreno di Vibo Valentia, dove si giocherà la ventesima giornata del torneo nazionale di Serie B maschile, con inizio alle ore 17. Una partita che, classifica alla mano, non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo per la formazione jonica ma guai a sottovalutare i giovani di casa visto e considerato che durante il campionato, soprattutto tra le mura amiche, hanno messo in difficoltà qualsiasi tipo di formazione.

Nella seduta di rifinitura in programma questa sera è prevista la visione del filmato della squadra avversaria e a conclusione dell’allenamento mister Rigano scioglierà gli ultimi dubbi sul sestetto da mandare in campo che dovrebbe essere il consueto, tranne imprevisti dell’ultima ora. Arbitreranno l’incontro Valeria Vitola e Claudia Durante.

Il momento del Volley Letojanni

Proprio per questo motivo i letojannesi, che dopo la vittoria di sabato per 3 a 2 contro il Cinquefrondi hanno messo da parte le paure che erano emerse dopo la sconfitta di Lamezia, dovranno scendere in campo concentrati dal primo all’ultimo minuto e soprattutto conquistare i tre punti in palio che darebbero la matematica certezza dell’accesso alla fase successiva potendo così guardare con maggiore serenità al futuro.

Durante la settimana Gianpietro Rigano insieme al suo staff ha catechizzato i suoi sull’importanza di questi ultimi tre impegni che potrebbero rappresentare il viatico per disputare un play-off di alto livello come lo scorso anno, dato che ci sarà una sosta per le squadre di questo girone di circa un mese prima dell’appuntamento della prima gara della seconda fase del torneo fissata per il 13 maggio.

Le insidie di Vibo Valentia

“La squadra calabrese allenata da un tecnico esperto e che con i giovani ci sa fare come Ciccio Piccioni – spiega il direttore sportivo Salvatore Soraci – è formata principalmente da elementi under 19 tra cui spicca maggiormente il centrale Belluomo, ex Gupe in pianta stabile nell’organico di Serie A2 che sta lottando per il ritorno in SuperLega, così come l’opposto Vizzari e il palleggiatore Guarascio che rappresentano due belle realtà”.

L’imperativo, dunque, è conquistare questi tre punti fondamentali e prepararsi al meglio per la sfida di sabato prossimo contro il Viagrande che sarà una partita da dentro o fuori soprattutto per la formazione etnea che osserverà questa settimana un turno di riposo e che se vorrà tenere a debita distanza il Lamezia, l’altra contendente per il secondo posto, dovrà assolutamente conquistare nelle ultime due gare altrettante vittorie altrimenti rischia di rimanere tagliata fuori.

