Il Volley Letojanni annuncia Pugliatti e Laurendi - Tempostretto

In casa Letojanni due nuovi arrivi, rispettivamente un posto 4, che può giocare anche posto 2, e un palleggiatore

LETOJANNI – Due nuovi colpi di mercato per l’Asd Volley Letojanni che pian piano sta costruendo la squadra con la quale affronterà la nuova annata agonistica 2023-2024 e che per la settima stagione consecutiva disputerà il campionato nazionale di Serie B. Altri due accordi importanti sono stati chiusi in queste ore che vanno a riempire lo scacchiere del riconfermato tecnico Gianpietro Rigano. Due tasselli importanti per qualità ed esperienza di cui la società jonica aveva certamente bisogno.

A Letojanni ritorna Francesco Pugliatti, classe 1993, che già nel 2015-2016 partecipò al primo campionato di Serie B2 al termine del quale la formazione letojannese conquistò un ottimo terzo posto. Un atleta di spessore e di grande valore che nella sua lunga carriera ha militato in diverse squadre della cadetteria (Vibo Valentia, Lamezia, Brolo, Cinquefrondi, Motta di Livenza in Serie A2 e che lo scorso anno ha giocato nelle fila del Villafranca. Un atleta di assoluto valore, un attaccante che può ricoprire due ruoli, sia da posto 4 che da posto 2, e che farebbe comodo a qualsiasi compagine. Dopo un lungo corteggiamento e nonostante numerose richieste pervenute da più parti Pugliatti ha scelto di sposare il nuovo progetto del Volley Letojanni.

“Sono contento di poter tornare a giocare a Letojanni – è il commento di Francesco Pugliatti – dopo aver vissuto insieme la stagione nel 2015/16. Torno con tanta voglia di fare bene e con più maturità e esperienza rispetto all’ultima volta. Ritrovo tante persone che rispetto e con le quali ho sempre mantenuto ottimi rapporti, e soprattutto trovo una società cresciuta. Auguro a tutti i sostenitori di Letojanni una buona estate, e vi aspetto numerosi al palazzetto per sostenerci”.

Il palleggiatore Laurendi

Altra importante new entry è il giovane palleggiatore Domenico Laurendi, classe 2002, di proprietà della MyMamy Reggio Calabria (a cui va un nostro grazie per aver facilitato il trasferimento dell’alzatore reggino ) che lo scorso anno ha vestito la maglia della Jolly Cinquefrondi e l’anno prima del Vibo. Un atleta di grosse doti e un’altezza fuori portata per i palleggiatori di questa categoria che arriva a 1,96 mt, che ha preannunciato di avere tanta voglia di crescere professionalmente e che con molta umiltà si metterà a disposizione dello staff tecnico per dare il giusto passo nel ruolo dei palleggiatori. Laurendi sarà infatti il vice di Adriano Balsamo grazie al quale potrà sicuramente crescere dal punto di vista tecnico e tattico vista l’esperienza del nuovo capitano letojannese.

“Sono felicissimo di entrare a far parte di questa società – è la dichiarazione di Domenico Laurendi – che negli anni si è sempre distinta per la professionalità e gli obiettivi raggiunti. Ringrazio per l’opportunità che mi è stata data e spero di essere all’altezza degli obiettivi prefissati”. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati altri ingressi nella rosa, di cui faranno parte numerosi volti nuovi in grado di poter disputare una stagione tranquilla con l’obiettivo di far crescere tecnicamente qualche giovane interessante.