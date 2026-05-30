 Illuminazione artistica alla galleria di Postoleone, lavori finiti

Illuminazione artistica alla galleria di Postoleone, lavori finiti

Redazione

Illuminazione artistica alla galleria di Postoleone, lavori finiti

sabato 30 Maggio 2026 - 10:00

Il 2 giugno l'inaugurazione coi sindaci di Mongiuffi, Letojanni e Gallodoro

Sono stati ultimati i lavori effettuati alla galleria di Postoleone sulla sp11 Letojanni – Mongiuffi Melia per dotarla di un impianto di illuminazione artistica che valorizzerà e darà risalto a questa perla del territorio della valle del Ghiodaro, unanimemente apprezzata per storicità, bellezza e quel fascino unico che la caratterizza.

“Finalmente vedremo i risultati – commenta il sindaco di Mongiuffi, Rosario D ‘Amore – di un contributo del Ministero dell’ interno che abbiamo voluto destinare per questa importante opera. Un progetto che è stato concepito per la promozione del territorio ed in questo caso della storica Galleria di Postoleone, al fine di incrementare l’ attrattività dell’antico sito, realizzato durante la 1′ guerra mondiale dai prigionieri austriaci e che ogni anno é meta di numerosi curiosi e turisti. Il sito viene spesso scelto come set scenografico per film (ad esempio l’ Avventura con Marcello Mastroianni e Monica Vitti), spot pubblicitari( come ad esempio lo spot della Omnitel con Megane Gayle) oltre che metà di sportivi e appassionati di trekking per le cascate situate nella parte bassa del sito.

“Nello specifico – continua il sindaco – il progetto di illuminazione artistica è stato concepito per rispettare e valorizzare l’integrità storica del monumento, per dare nuova vita alle sue pietre antiche, che torneranno a raccontare storie di un passato glorioso e per offrire alla nostra Comunità ed alle comunità di Letojanni e Gallodoro, visto che la Galleria ricade proprio nei 3 comuni, un altro motivo per essere visitate e scoperte”.

“Il lavoro su questo importante progetto – aggiunge il sindaco – è stato un iter lungo e difficile, realizzatosi solo grazie alla continuità amministrativa e alla tenacia di amministratori, uffici nel seguire l’iter complessivo e la ditta che ha eseguito i lavori. La Galleria acquisisce ancora più importanza con questo intervento nella rete delle grandi eccellenze turistiche della Valle del Ghiodaro e della provincia di Messina. Quello che solo qualche anno fa era un idea, arriva finalmente a realizzazione”.

L’ inaugurazione con la prima accensione dell’ impianto di illuminazione sarà il 2 giugno 2026 alle ore 20:30 in occasione della festa della Repubblica alla presenza dei sindaci di Mongiuffi, Letojanni e Gallodoro, di amministratori e sindaci dei comuni vicinori, autorità civili, militari, religiose e delle associazioni culturali e di volontariato che operano sul territorio della Valle del Ghiodaro.

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