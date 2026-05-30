Bullizzano il compagno e condividono i video delle umiliazioni, il caso nel messinese

Espulsi tre studenti dell'Istituto tecnico professionale di Furci Siculo. Nel mirino un minorenne.

Gita da incubo per un ragazzino del messinese, umiliato e bullizzato pesantemente dai compagni durante la gita scolastica. Sull’episodio indagano la Procura dei minorenni e quella ordinaria. Intanto l’istituto tecnico professionale Salvatore Pugliatti ha adottato i primi provvedimenti ed espulso i tre responsabili, due minorenni e un maggiorenne.

Umiliazioni e insulti

L’episodio è avvenuto durante il viaggio di istruzione in Campania cui hanno partecipato gli studenti della sede di Taormina e quella di Furci Siculo. Proprio da questo ultimo plesso provengono i protagonisti della vicenda, tre ragazzini che dopo aver ripetutamente umiliato pesantemente il compagno di classe di due di loro, hanno ripreso le angherie, avvenute sia nell’albergo in cui alloggiavano che durante le trasferte, ed hanno pubblicato sui social network i video dei soprusi a cui hanno sottoposto la vittima.

I video caricati in rete

Circolando in rete e sulle chat, i filmati sono presto arrivati anche ai genitori dei ragazzi che hanno raccolto il materiale e presentato una denuncia alla carabinieri I familiari, assistiti dall’avvocata Cettina La Torre, hanno raccolto tutto il materiale probatorio e presentato una denuncia ai carabinieri. La segnalazione è arrivata anche alla scuola che ha sospeso i tre responsabili e si è rivolta alla Polizia. L’inchiesta sarà coordinata dalla magistratura campana. La Procura dei minori di Messina ha infatti inviato gli atti ai colleghi, per competenza territoriale.