Illuminazione in città: piano completo "al 90 per cento" - Tempostretto

L'assessore Caminiti parla del piano di relamping: "Entro fine anno sistemeremo anche gli altri 3 mila punti luce"

MESSINA – Il “relamping”, cioè il piano che l’amministrazione sta portando avanti per sistemare l’intera rete d’illuminazione messinese, è ormai “alle battute conclusive”. A spiegarlo è stato l’assessore all’Efficientamento reti e sottoservizi oltre che Risorse idriche ed Energetiche, Francesco Caminiti, convocato in terza commissione consiliare dalla presidente, ora in quota gruppo misto, Emilia Rotondo. L’argomento è stato già trattato più volte e l’assessore Caminiti ha aggiornato i consiglieri sullo stato dell’arte.

“Piano ultimato al 90 per cento”

“Il piano – ha spiegato – è stato ultimato al 90 per cento. Mancano ancora 3 mila punti luce che saranno sistemati entro fine anno. In questa fase, inoltre, si sta provvedendo a interventi collaterali, come le linee. Ora manderemo a gara l’impianto sulla SS113, da Ponte Gallo a Spartà e lì si rifarà tutto l’impianto. Abbiamo anche installato gli aerofari sul Pilone e saranno installati circa 100 proiettori di luce”.

