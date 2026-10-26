Immigrazione, si presenta a Messina il Dossier statistico 2026

Cittadinanza italiana in calo e luci e ombre nell'integrazione al centro di un confronto martedì all'Accademia Peloritana dei Pericolanti

MESSINA – Riusciamo a liberarci dalla pessima narrazione sull’immigrazione alimentata dalle destre a livello mondiale? C’è chi ci prova. L’appuntamento è la tradizionale presentazione regionale a Messina del Dossier statistico immigrazione Idos 2026. Martedì 27 ottobre ore 10.30 nella sala conferenze dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, presso il Rettorato in piazza Pugliatti 1, si svolgerà la presentazione regionale, per la prima volta a Messina in contemporanea con Roma e con tutte le altre regioni, del Dossier Statistico.

L’incontro è promosso dal Cemi (Centro per la Migrazione, l’integrazione sociale e la comunicazione interculturale) dell’università di Messina e sarà moderato dal suo presidente il professore Giovanni Moschella.

Dopo i saluti istituzionali la prof.ssa Giuseppina Tumminelli dell’università di Palermo presenterà quindi i dati nazionali, mentre il ricercatore Tindaro Bellinvia di Unime illustrerà quelli regionali.

Interverranno a commento il mediatore Mourad Boudhil di Medici del Mondo, l’assistente sociale Giuseppe Bucalo dell’associazione Penelope, la diacona Monica Natali della Chiesa Valdese e Giovanni Pistorio, sindacalista e segretario regionale della Fillea Cgil.

Il dibattito sarà seguito dalle conclusioni della professoressa Lidia Lo Schiavo dell’università di Messina.

L’immigrazione a Messina e in Sicilia: cittadinanza italiana in calo

Ma cosa rivelano i dati sulla Sicilia riguardo al processo di insediamento dei migranti, ormai in corso da decenni? Si legge nel comunicato: “Le acquisizioni di cittadinanza italiana a livello regionale registrano un forte calo nel 2025, con 7.488 unità rispetto alle 9.352 del 2024. Caltanissetta è l’unica provincia in cui si è registrato un aumento, da 126 a 148. La stessa Messina, prima negli ultimi anni, passa da 2.880 acquisizioni nel 2024 a 2.012 nel 2025, Ragusa da 1.595 a 1.454, Palermo da 1.298 a 1.179. Dopo il picco raggiunto nel 2023, con 10.695 acquisizioni di cittadinanza a livello regionale – di cui 3.307 nella sola provincia di Messina – si assiste dunque, come nel resto d’Italia, a una fase di rallentamento”.

“I titolari di permesso di soggiorno a fine 2025 sono 150.622, tra cui 91.007 uomini e 59.615 donne. Nel complesso i permessi a termine sono stati 96.086, mentre quelli di lungo periodo 54.536. La provincia di Trapani si distingue per la prevalenza dei permessi di lungo periodo, che sono 8.798 contro 8.392 a termine: in nessun’altra provincia siciliana il numero dei primi ha superato quello dei secondi”.

“Tra le province che hanno comunque registrato un rapporto equilibrato c’è Messina, con 11.585 permessi a termine e 9.228 di lungo periodo, mentre la provincia con il più alto numero di permessi a termine rispetto a quelli di lungo periodo è Ragusa (19.700 contro 6.515). Il 2025, dal punto di vista economico, è stato per la Sicilia un anno di lieve crescita per l’occupazione con 1.489.000 occupati, quasi 14mila in più rispetto all’anno precedente. Quale l’apporto degli stranieri al mercato del lavoro? Nel 2025 rappresentano il 5,5% degli occupati (mentre erano il 5,1% nel 2024 e il 4,8% nel 2023) e tra questi la componente femminile scende al 29,7% (era il 31,5% nel 2024)”.

Viene messo in rilievo dai promotori: “Per quanto riguarda i settori di impiego, il 28,9% degli stranieri è occupato in agricoltura, il 9,6% nell’industria (il 4,7% solo nelle costruzioni) e il 61,5% nei servizi (il 17,9% nel commercio e il 16,6% nel lavoro domestico). Le differenze con i lavoratori italiani emergono con particolare evidenza nell’agricoltura, dove lavora appena il 6,5% degli occupati autoctoni, una quota inferiore a un quarto di quella registrata tra gli stranieri. La situazione si ribalta nell’industria che assorbe il 18,0% degli italiani (il 7,7% solo nelle costruzioni), percentuale doppia rispetto a quella degli stranieri. Ancora più marcata la concentrazione dei lavoratori italiani nei servizi (75,5% del totale), ma con forti differenze tra i comparti se si considera che il 15,7% lavora nel commercio e solo lo 0,7% in ambito domestico”.

“Luci e ombre del fenomeno migratorio secondo i dati nazionali e regionali”



Viene evidenziato in una nota: “I dati nazionali e regionali che saranno presentati delineano, come spesso accade, un quadro

fatto di luci e ombre sul fenomeno migratorio. Per la prima volta in un decennio diminuiscono le persone in fuga: alla fine del 2025 i migranti forzati nel mondo sono 117,8 milioni, ben 5,4 milioni in meno rispetto al 2024 (-4,3%). Il calo, da non correlare necessariamente a una riduzione del bisogno di protezione, dipende soprattutto dai ritorni nei territori di origine (14,7 milioni, +49%), spesso non volontari e verso contesti ancora fragili, segnati da insicurezza, povertà e servizi essenziali insufficienti”.

E ancora: “Nell’Afghanistan governato dai talebani sono rientrate circa 2,9 milioni di persone, allontanate soprattutto da Iran e Pakistan; in Siria circa 1,3 milioni dopo la caduta del governo Assad, ma ne restano ancora 4,9 milioni in esilio. Cresce infatti il fenomeno dello “sfollamento protratto”: sette rifugiati su dieci sono in questa condizione da più di cinque anni. Gran parte del peso dell’accoglienza resta comunque fuori dall’Europa: il 65% dei migranti forzati vive in un Paese confinante con quello di origine e il 68% è accolto in Paesi a basso o medio reddito. In totale, sette rifugiati su dieci provengono da soli sei Paesi: Venezuela (6,4 milioni), Ucraina (5,2), Siria, Afghanistan, Sudan e Sud Sudan. Proprio mentre aumentano i bisogni, si riducono a livello globale le risorse per contrastare le disuguaglianze. L’Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) dei Paesi del Development assistance committee (Dac) dell’Ocse è sceso di quasi 50 miliardi di dollari in due anni (da 223,9 miliardi nel 2023 a 174,3 miliardi nel 2025)”.

“L’Italia ha destinato all’Aps 7,3 miliardi di dollari (6,5 miliardi di euro), lo 0,3% del reddito nazionale lordo, una quota ancora lontana dall’obiettivo internazionale dello 0,7%. Mentre l’Aps diminuisce a livello globale e quello italiano resta insufficiente, cresce il contributo diretto dei migranti alle famiglie e alle comunità di origine: nel 2025 le rimesse inviate nei Paesi a medio

e basso reddito ammontano a 729 miliardi di dollari e quelle inviate dall’Italia superano gli 8,6 miliardi di euro (+3,9% annuo e +3,6 miliardi rispetto a dieci anni prima), senza contare i trasferimenti informali e una parte di quelli veicolati, in misura crescente, tramite servizi digitali”.

“In Italia i lavoratori e le lavoratrici straniere restano stabilmente concentrati in pochi settori e in professioni a bassa qualifica. Il 42,3% degli uomini è occupato nell’industria e nelle costruzioni (35,3% per gli italiani) e il 9,9% in agricoltura (3,9% per gli italiani); tra le donne il 28,0% lavora nei servizi alle famiglie (1,8% le italiane) che, nonostante un calo di circa 10 punti negli ultimi 5 anni (era il 38,2% nel 2021), resta un settore a prevalenza femminile e straniera. Ne risulta che la metà delle lavoratrici

straniere è occupata nelle sole 5 loro principali professioni (rispetto alle 23 delle italiane), il 43,8% come badanti, colf e addette alle pulizie; la metà degli uomini si concentra invece nelle loro prime 17 professioni (57 tra gli italiani), soprattutto muratori, braccianti agricoli e cuochi”.



Per informazioni: cemi@unime.it

La foto è di repertorio.

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