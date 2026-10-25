 Eccellenza. Il Messina torna capolista, frenata del Niscemi a Vittoria

Eccellenza. Il Messina torna capolista, frenata del Niscemi a Vittoria

Simone Milioti

Eccellenza. Il Messina torna capolista, frenata del Niscemi a Vittoria

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domenica 25 Ottobre 2026 - 17:30

Vince anche il Gioiosa, pari in casa per la Messana Riviera, sconfitte la Nebros e la Jonica nella settima giornata. La nuova classifica del girone B

La classifica cambierà ancora tante volte aveva detto presentando la gara di Palazzolo mister Alfio Torrisi, così è stato col Messina che cala il poker in trasferta e approfittando le pari a reti bianche tra Vittoria e Niscemi torna capolista nel girone B di Eccellenza. Vittoria dell’Acireale che ospitava la Nebros che resta ad un punto dal Messina e aggancia in seconda posizione il Niscemi.

Per le altre messinesi prosegue il cammino positivo della Messana Riviera che in casa al Celeste pareggia 1-1 contro il Melilli, rete del giovane De Maria che ormai non è una novità in questo campionato. Sconfitta la Jonica che cade in casa 1-0 contro la Gymnica Scordia, rete di Balba ad inizio ripresa. Per la quinta messinese presente nel girone, l’Athletic Gioiosa, è arrivata una vittoria in casa contro il Giarre.

Risultati 7ª giornata

Ahtletic Gioiosa – Giarre 2-1
Augusta – Viagrande 2-0
Messana Riviera – Melilli 1-1
Vittoria – Niscemi 0-0
Acireale – Nebros 2-0
Jonica – Gymnica Scordia 0-1
Mazzarrone – Leonzio 3-1
Palazzolo – Acr Messina 1-4

Classifica girone B

Acr Messina 1900 17
Niscemi, Acireale 16
Mazzarrone 15
Athletic Gioiosa 13
Nebros 12
Messana Riviera 11
Gymnica Scordia 9
Giarre, Melilli 8
Jonica Fc, Vittoria 7
Leonzio 5
Palazzolo 4
Atletico Viagrande, Augusta 3

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