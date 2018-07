Casa Nostra. Firmato il contratto per la ripresa dei lavori

Sono ripresi, finalmente, i lavori a Casa Nostra. Dopo il fallimento della ditta vincitrice e 21 mesi di stop, è stato firmato il contratto con la seconda classificata, il Consorzio Stabile Aurola scarl. Sono previsti lo sbancamento e la preparazione del terreno per la riqualificazione della zona B del progetto mediante la realizzazione di un impianto di illuminazione; interventi sulla fognatura e sulla raccolta di acque pluviali e le attività volte alla realizzazione di un parco urbano. L'importo dei lavori ammonta a 700mila euro ed il Consorzio Stabile Aurora ha designato per eseguire le opere la società consorziata Trombi Costruzioni srl e la Suprema Appalti srl. Il termine dell'ultimazione dei lavori è fissato in 323 giorni (undici mesi) dalla data di consegna.

I lavori erano già stati consegnati lo scorso 13 luglio, in occasione dell'attesa accensione del nuovo impianto di pubblica illuminazione.