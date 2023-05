Impianti sportivi, la Patrimonio spa stilerà le schede tecniche per la riqualificazione - Tempostretto

Si punta a capire criticità, interventi da operare e cifre richieste. La prima scheda già la prossima settimana sulla piscina Cappuccini

MESSINA – Il tetto della piscina Cappuccini, la situazione di tre palazzetti, le domande sul futuro del campo sportivo Bonanno. Quando, come e a quali cifre si interverrà per la riqualificazione di alcuni degli impianti sportivi più importanti della città? Se n’è parlato in quinta commissione consiliare, dove il presidente Raimondo Mortelliti ha invitato l’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, l’assessore al Patrimonio, Roberto Cicala, e il presidente della Patrimonio Messina spa, Maurizio Cacace.

Quasi pronte le schede tecniche degli impianti

Il primo passo è stato già praticamente completato e riguarda i sopralluoghi che lo studio Ardesia, per conto della società partecipata, ha effettuato nelle ultime settimane in diversi impianti cittadini, per redigere una scheda tecnica dettagliata in cui saranno inseriti tutti i problemi presenti, in modo tale da permettere all’amministrazione di capire come muoversi, se intercettando risorse o se esternalizzando la riqualificazione.

Cicala e Finocchiaro: “Le schede una fotografia delle necessità”

“Il nostro compito – ha spiegato Cicala – attraverso la Patrimonio Messina, è stato quello di dare incarico all’albo dei professionisti istituito anni fa, di stilare queste schede tecniche sugli impianti per supportare l’assessorato allo Sport”. E lo spiega anche Finocchiaro: “Ci siamo posti il problema sulle priorità di alcuni impianti e abbiamo fatto una scheda, chiedendo che la Patrimonio potesse darci una fotografia delle prime necessità e adeguamenti di questi impianti: ci sono ad esempio il Pala Rescifina, il Pala Mili, la Palestra Juvara e il campo Bonanno, ma anche la piscina Cappuccini e il Pala Russello”.

“Lo studio è a tutto tondo – continua Finocchiaro, facendo anche alcuni esempi -, per capire come intervenire e quante risorse servono, così da decidere se sia il caso di esternalizzare i lavori o farli fare a chi gestirà i campi. Sul Pala Rescifina abbiamo chiesto di valutare importi e cosa serve, concentrandoci su bagni, impianti elettrici, impianto audio, e la struttura stessa. Poi la Cappuccini: prima il tetto della piscina coperta, poi impianto elettrico, locali, situazione igienicosanitaria e spogliatoi. Idem Pala Mili, poi Pala Russello con una verifica sulle infiltrazioni. E poi il Bonanno: bagni, campo, caldaie. E infine la Juvara: infiltrazioni, tetto, bagni e parquet”.

Cacace: “Cappuccini la posizione più urgente”

Poi l’avvocato Cacace: “L’incarico è stato dato allo studio Ardesia ad aprile. Si sono impegnati a eseguire questa attività in 30 giorni lavorativi e sono già partiti i sopralluoghi, l’ultimo sarà venerdì alla Cappuccini e dopo avremo la scheda completa. È questa la posizione più complessa e urgente. Le schede saranno complete, non solo sui quesiti elencati dall’assessore, perché l’obiettivo è aggiornare l’inventario. Quindi eventuali altre criticità saranno inserite nelle schede stesse”.

La piscina Campagna: “Tra 20-25 giorni chiuderemo per i lavori”

Si è parlato anche di altri impianti, su tutti la piscina Campagna e una situazione, quella legata all’assenza di bagni per disabili, che si protrae ormai da mesi. Finocchiaro assicura che l’iter si sbloccherà a breve: “Entro 20-25 giorni dovrà chiudere per partire finalmente con i lavori. Il problema doveva essere già risolto? Sì. La comunicazione al gestore sarà inviata proprio oggi”.

