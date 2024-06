Importante vittoria del Ct Vela Messina in casa ai danni di Casale

Le veline grazie al risultato netto balzano al secondo posto nel girone di Serie B1. Sconfitti i pari categoria del Filari nel campionato maschile

MESSINA – La quinta giornata, giocata nel giorno della Festa della Repubblica, ha riservato una vittoria e una sconfitta alle due squadre messinesi impegnate nei campionati di serie B1 di tennis. Nel femminile si registra la vittoria delle veline che in casa superano Sc Casale per quattro incontri a zero e compiono un bel passo avanti in classifica. La sfida era anche l’ultima davanti al proprio pubblico ed era importante non sbagliarla.

Per il Filari Tennis nel campionato maschile invece prosegue il momento negativo. La formazione del presidente La Fauci subisce un netto 6-0 in casa del Ct De Guido Mesagne, in alcuni incontri non è riuscita a schierare il giocatore e con la vittoria contestuale del Guidizzolo adesso è ultima in classifica in solitaria.

Settimana prossima il Ct Vela Messina affronta l’ultima trasferta contro il Tolentino, sarà anche l’ultima della stagione regolare visto che nell’ultima giornata il calendario l’ha messa di fronte al Ct Degli Ulivi ritirato e i cui punti sono già aggiunti alle classifiche delle squadre del girone. Per il Filari invece ci sarà tempo per rifiatare visto che è previsto il turno di riposo.

Ct Vela Messina – Sc Casale 4-0

La sfida non inizia bene per le tenniste locali con Davì e De Simone che iniziano con un set di svantaggio rispettivamente contro Gabba e Rizzetto. Dopo aver perso il primo parziale le due ingaggiano battaglia nel secondo ed entrambe la spuntano in un long set. Davì per 7 punti a 5 al tiebreak prima di aver poi la strada spianata nel terzo set. De Simone invece vince in volata il secondo set per 7-5 e nel terzo deve comunque battagliare per chiudere dopo tre ore di gioco per 6-4.

Sul risultato di due incontri a zero il punto decisivo arriva dall’ultimo singolare con Fabrizia Cambria che regola in poco più di un’ora di gioco Agnese Taverna che racimola appena tre giochi. A risultato acquisito le squadre tornano in campo per il doppio e la coppia velina Fabrizia Cambria e De Simone, in vantaggio un set e un break, otterrà il punto a seguito del ritiro delle avversarie dopo 40 minuti di gioco.

Chiara Davì vs Giulia Gabba 2-6 7-6(5) 6-1

Diana De Simone vs Greta Rizzetto 3-6 7-5 6-4

Fabrizia Cambria vs Agnese Taverna 6-1 6-2

F Cambria/De Simone vs Gabba/Rizzetto 6-2 2-0 rit.

Ct Mesagne – Tc Filari 6-0

Altra giornata da dimenticare per il Filari che opposto al Ct De Guido Mesagne che lotta testa a testa con Lecco per la leadership del girone non fa sconti ai siciliani. Risultati molto netti per i siciliani che racimolano solo un gioco negli incontri disputati, saranno poi due i punti persi a tavolino per l’assenza di un giocatore nell’incontro di singolare e doppio, l’unico a vincere un set è Luca Castelnuovo che si impone al tiebreak del primo set contro Ovcharenko ma il mancino dopo aver perso nettamente il secondo parziale si ritira all’alba del terzo set.

Falabella Lautaro vs Pascual De Zulueta 6-0 6-1

Massari – Romano 6-0 6-1

Ovcharenko – Castelnuovo 6-7(6) 6-1 0-0 rit.

Pacciolla – (giocatore non presentato) sq.

Falabella Lautaro/Rosato vs Giacobbe/Pascual De Zulueta 6-1 6-0

Massari/Pacciolla vs Romano/(giocatore non presentato) sq.

Risultati e classifica girone

Risultati quinta giornata: Ct Vela Messina – Sc Casale 4-0, Tc Sinalunga – Tennis Tolentino 2-2, Cs Plebiscito – Ct degli Ulivi 4-0, risposava Junior Tennis Milano.

Classifica girone 1: Junior Tennis Milano 11, Ct Vela Messina 9, Tolentino 8, Plebiscito Padova 7, Sc Casale 6, Tc Sinalunga 5, Ct degli Ulivi 0.

Il Ct degli Ulivi risulta ritirato e a tutte le squadre sono già stati aggiunti i tre punti a tavolino.

Risultati e classifica girone 4

Risultati quinta giornata: Ct De Guido Mesagne – Tc Filari 6-0, Momy Sport – Tc Guidizzolo 2-4, Tc Lecco – Tc Siracusa 6-0, riposava Ct Bologna.

Classifica girone 4: Tc Lecco e Ct Mesagne 12 punti, Tc Siracusa 7, Ct Bologna 6, Momy Sport 4, Tc Guidizzolo 3, Filari 0.