Attraversa l'Italia a piedi a 84 anni. Alessandro Belliere a Messina

E' partito da Genova lo scorso 28 maggio, ha attraversato l'Italia a piedi, Saredegna inclusa, e concluderà la sua sfida a Palermo, mercoledì 24 ottobre, nel giorno del suo 85esimo compleanno. Alessandro Belliere è stato accolto oggi a Messina, a Palazzo Zanca, dall'assessore con delega alle Attività Sportive, Giuseppe Scattareggia, che gli ha donato il crest della città.

ìLa grande passione per lo sport lo porta a diventare un nazionale di atletica leggera, disciplina fondo, e successivamente marcia, partecipando a varie gare nazionali ed internazionali. Sempre appassionato di sport estremi, nel giorno del compimento del sessantacinquesimo anno di età, effettuò alcuni lanci col paracadute all’aeroporto di Molinella. Dagli anni ’60 in avanti visita i mari più belli ed incontaminati di tutto il mondo ed inizia ad avvicinarsi al trekking. All’inizio con corte passeggiate alla scoperta di luoghi naturalistici, fino ad arrivare, all’età di 78 anni, a percorrere a piedi un itinerario da Bologna a Roma attraverso la via Francigena. Dagli ottant’anni in poi decide di esplorare i suoi limiti, conscio dell’ottima salute e dell’allenamento quotidiano con la passione per il trekking, e decide di percorrere a piedi l’intera Italia, da nord a sud. Ed è così che al termine di questa quinta sfida Bellière avrà camminato ventimila e 500 chilometri in 601 tappe.