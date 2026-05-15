San Matteo Basket fa festa contro Viagrande all’overtime, Grillo: “Troppa voglia di vincere”

Le biancorosse vincono la finale playoff e sono campionesse siciliane. Le emozioni di una serata pazzesca al PalaRitiro e la corsa alla promozione ancora aperta

MESSINA – Il San Matteo Basket chiude la serie contro Viagrande invertendo totalmente il pronostico della vigilia. Dopo il successo esterno qualche giorno fa la squadra di coach Grillo si è ripetuta in casa al PalaRitiro. Una sfida in cui, seppur supportata da una grande presenza di pubblico, le biancorosse hanno sofferto in diversi momenti del match riuscendo a recuperare e poi nell’overtime hanno messo in campo tutto quello che avevano piegando definitivamente le avversarie etnee per 73-62.

Il San Matteo dopo averci provato diverse volte in passato si laurea finalmente campione regionale vincendo il campionato di Serie B femminile che è appunto la massima competizione siciliana. In questo modo prosegue anche la sua corsa alla promozione nella categoria superiore che passa dagli spareggi nazionali, ma non sarà ancora il momento di pensarci perché la squadra si lascia andare alla festa. Nella sfida del PalaRitiro fondamentale tutta la squadra ma in particolare la francese Lane, che è stata devastante in particolare in avvio di gara, e Renata Melita che si è caricata sulle spalle la squadra nei momenti decisivi intorno alla fine.

San Matteo Basket – Viagrande 73-62

Non un buon inizio per le biancorosse locali che vanno sotto 0-4 e non trovano la via del canestro. Poi si accende Lane che in pochi minuti segna nove degli undici punti delle locali ribaltando la situazione. Viagrande in tre occasioni asfissiata dalla difesa peloritana si fa rubare palla. Nel finale però le etnee sfruttano il bonus andando spesso in lunetta e contenendo i danni sul 16-12.

San Matteo ad inizio secondo quarto soffre un poco e deve anche far accomodare Lane in panchina che dopo neanche tre minuti nel secondo periodo è gravata di tre falli personali. Le peloritane resistono fino al 23-20, poi negli ultimi minuti un passaggio a vuoto le vede subire un parziale pesante tra fine secondo quarto (23-26) e inizio terzo.

Per minuti il ferro sputa via i palloni delle biancorosse e Viagrande scappa via sul 23-35. La reazione locale arriva con sette punti consecutivi chiusi dal gioco da tre di Raffaele che segna subendo fallo e dopo il time out ospite è glaciale nel mandare a segno anche il libero. Il contro parziale delle messinesi sarà in totale di 9-0. La partita torna equilibrata e seguono la tripla di Melita e i due punti di Raffaele in contropiede per il 37 pari.

Nell’ultimo quarto Viagrande prova una nuova fuga sul 37-42, ancora reazione locale con sorpasso sul 45-44. Nel finale si va praticamente punto a punto, poi sul 54-57 altra tripla di Melita e sempre lei dalla lunetta poco dopo fa 2-2 lasciando 15 secondi alle ospiti per recuperare due punti. Viagrande lo fa e sul 59 pari si arriva all’overtime.

Cinque minuti aggiuntivi ma San Matteo ritorna in campo e fa praticamente una strage sportiva. Undici punti consecutivi tra Cascio, tripla di Lane, Arigò e Melita con Viagrande a secco, sul 68-59 la panchina ospite ferma il gioco. Una tripla di Melita vale il +10 nei secondi finali (71-61) partita che terminerà poco dopo sul 73-62 con la festa delle peloritane.

Le parole di coach Simona Grillo

“Una bella emozione vincere in casa anche perché non ce le aspettavamo soprattutto dopo che rispetto allo scorso anno non avevamo più nel roster due ragazze – commenta così Simona Grillo, presidente e allenatrice del San Matteo Basket – loro sono state troppo brave, hanno seguito alla lettera tutto quello che gli ho detto e sono tutte ragazze che lavorano o studiano, mi hanno seguito ogni volta che mettevo l’allenamento il sabato o facevo un allenamento più, loro erano sempre presenti”.

Il commento poi sulla partita che ha chiuso la serie: “Stasera abbiamo sbagliato un sacco di tiri liberi, ma era troppo la voglia di vincere nostra e per fortuna siamo un gruppo coeso. Ha fatto tutto il gruppo, siamo una squadra e ringrazio a tutti, da Claudio, tutto lo staff, tutte le ragazze i dirigenti che fanno un lavoro fuori pazzesco. La vittoria la dedico in particolare a due persone: a Pierluigi e a mia sorella”.

Adesso la fase nazionale e soprattutto almeno un’altra partita in questo PalaRitiro caldissimo. “Non lo so cosa ci aspetta – risponde Grillo – non sappiamo nemmeno chi incontriamo tra Esquilino e Basket Roma, ci eravamo concentrate su questa finale e non abbiamo pensato al dopo. Quello che verrà verrà, quello che abbiamo fatto stasera è più che sufficiente e sono orgogliosa di loro. Il PalaRitiro? Penso che da avversario non vorrei mai giocare qui immagino sia troppo difficile, anche oggi era strapieno, grazie a tutti”.