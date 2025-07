“In attesa del ritiro di Messina Servizi, incivili scaricano ingombranti”

Gli incivili non hanno esitato ad ostruire il passaggio dei pedoni con i loro rifiuti ingombranti

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Canova 83 – Ingombranti sul marciapiede impediscono da più giorni il passaggio sul marciapiede”

Il nostro lettore ci ha spiegato che originariamente era stato conferito un divano che Messina Servizi avrebbe dovuto ritirare. In attesa che questo attività si espletasse, incivili ne hanno approfittato per lasciare un materasso e altro vecchio mobilio, ostruendo oltretutto il passaggio dei pedoni, già in difficoltà per le auto parcheggiate sul marciapiede.

Ricordiamo sempre che l’abbandono illecito di rifiuti è un reato penale per il quale, se scoperti, si va incontro a gravi conseguenze.