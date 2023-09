In attesa della traversata a nuoto dello Stretto, Calligaris in visita al Comune di Taormina - Tempostretto

La campionessa olimpica di nuoto ricevuta dal sindaco

TAORMINA – La campionessa olimpica Novella Calligaris è stata ricevuta a Palazzo dei Giurati, sede del Comune di Messina, dal sindaco Cateno De Luca. “Una leggenda dello sport – commenta il primo cittadino – adesso presidente dell’Associazione olimpici azzurri d’Italia. Novella – prosegue De Luca – ha incantato il mondo con le sue straordinarie performance nel nuoto. Ha vinto medaglie d’argento e di bronzo alle Olimpiadi, conquistato 71 titoli italiani, stabilito 21 primati europei e ha segnato un primato del mondo nella sua carriera straordinaria. Abbiamo discusso dei suoi incredibili successi sportivi e della prossima impresa che la vedrà protagonista”.

Novella, infatti, si prepara per un’impresa straordinaria: la traversata a nuoto dello Stretto di Messina con 20 atleti azzurri, tra cui il campione olimpico di pentathlon Daniele Masala, in programma per sabato 9 settembre dedicata agli olimpici azzurri e la storia dello sport italiano.

“Vogliamo ringraziare Novella Calligaris per la sua visita – conclude il sindaco De Luca – e augurarle tutto il meglio per questa incredibile sfida, certi che insieme potremo promuovere insieme al nostro assessore allo sport Mario Quattrocchi qualche interessante iniziativa anche a Taormina”.