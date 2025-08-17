In due sull’acquascooter ad alta velocità e in mezzo ai bagnanti, poi la fuga

Oggi pomeriggio a Milazzo l'inseguimento della Guardia costiera, che ora cerca i responsabili. La moto acqua è stata abbandonata in spiaggia

MILAZZO – Una moto d’acqua a velocità sostenuta, con due persone a bordo, lungo la fascia costiera a Milazzo. È avvenuto oggi pomeriggio ed è intervenuto il battello veloce della Guardia costiera GC B 168, impegnato in attività di vigilanza lungo il litorale di Levante. Il battello ha intercettato la moto d’acqua ma, nonostante i ripetuti segnali visivi e acustici disposti dall’unità per poter eseguire un controllo all’acquascooter, i due hanno proseguito la corsa. Così la moto d’acqua ha fatto ingresso ad alta velocità nello specchio acqueo riservato alla balneazione, creando pericolo per i bagnanti.

Poi i due, in prossimità della battigia, hanno abbandonato il mezzo, lasciandolo in spiaggia. Sul posto è stata inviata anche una pattuglia da terra della Capitaneria di porto di Milazzo, che ha avviato immediati accertamenti per l’identificazione dei responsabili.

La moto d’acqua, guidata in violazione delle disposizioni dell’ordinanza di sicurezza balneare (navigazione a distanza inferiore ai 500 metri dalla costa, transito nello specchio acqueo riservato alla

balneazione senza l’utilizzo di corridoi di lancio e abbandono del mezzo sulla

battigia), è stata posta sotto sequestro. E trasferita via mare presso gli ormeggi della Guardia costiera all’interno del porto di Milazzo.

“Si rinnova l’invito alla massima prudenza nelle attività in mare e si ricorda l’importanza di segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo al numero di emergenza 1530, attivo 24 ore su 24”, ricorda la Guardia costiera, impegnata nell’operazione nazionale “Mare e laghi sicuri 2025”.