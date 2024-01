In Eccellenza il Milazzo vince il derby in casa della Messana

Prosegue l’ottimo ruolino di marcia del Milazzo, undici punti nelle ultime cinque. Piegata l'ultima in classifica Messana rimasta in inferiorità numerica

MESSINA – Importante e preziosa vittoria esterna del Milazzo che si impone per 2-1 sulla Messana. All’ “Ambiente Stadium” i rossoblu hanno gestito il primo vantaggio, contenendo la rabbiosa reazione di un’ottima Messana in inferiorità numerica, seppur con qualche affanno in alcune circostanze, per poi colpire negli ultimi minuti chiudendo virtualmente la contesa. Il gol di Isaia ad un minuto dal 90’ ha però riaperto i giochi rendendo calcisticamente incandescente il finale di gara.

Prosegue l’ottimo ruolino di marcia del Milazzo che ha conquistato undici punti nelle ultime cinque partite, proiettandosi momentaneamente al quarto posto in classifica. Una prestazione intelligente quella dei mamertini, una condotta di gara connotata da pratica e raziocinio nonostante l’emergenza nel reparto difensivo. Splendida prova di Gazzè e Trimboli alle prese con un bomber di razza come Cannavò, buon impatto sul match del neo acquisto Scolaro, ottimo quello di La Spada che ha messo a segno il suo sesto gol in campionato. Vanno però ribaditi i complimenti agli sconfitti, lodevole infatti la prova della rinnovata Messana di mister Tudisco che anche quest’oggi ha venduto cara la pelle, rimasta in inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, dimostrando ampiamente di non meritare l’ultimo posto occupato attualmente in classifica.

Messana – Ss Milazzo 1-2

Dopo cinque minuti di gioco il Milazzo ha subito l’opportunità per portarsi in vantaggio, spiovente di Cambria da sinistra, colpo di testa di Ten Lopez da pochi passi contrato da Fragapane, la sfera esce sul fondo di un nonnulla alla destra di Sanneh. La Messana risponde al 9’, Pantano lavora ottimamente un pallone e dal fondo centra per Cannavò che colpisce a botta sicura dall’interno dell’area piccola con Quartarone fuori causa, nei pressi della linea di porta intervento provvidenziale di Gazzè che esulta come se avesse segnato. Dopo un inizio a ritmo arrembante, le due formazioni tornano a studiarsi e il match vive un momento di sostanziale equilibrio senza alcuna emozione su entrambi i fronti. Al 24’ il citato equilibrio si spezza, un maldestro retropassaggio di Fragapane apre la strada a Isgrò che si presenta in solitario davanti a Sanneh, bravo a chiudere lo specchio. Ma sul prosieguo dell’azione lo stesso estremo difensore di casa frana su Isgrò, il signor Di Monteodorisio assegna il rigore, il primo in campionato a favore del Milazzo. Sul dischetto si presenta capitan Gatto che batte Sanneh rischiando il “cucchiaino”. Gli uomini dell’ex allenatore rossoblu Tudisco provano subito a reagire ma la retroguardia mamertina è attenta. Al 33’ destro di Cannavò in area deviato in corner. Al 35’ uno dei tanti ex in campo Manuel Rando si destreggia bene all’interno dei sedici metri e calcia in porta, Quartarone neutralizza. Al 40’ ci prova Corso con un esterno dal limite, nessun problema per Quartarone.

Al terzo minuto della ripresa la Messana resta in dieci uomini. Corso, ammonito nel finale della prima frazione, guadagna il secondo giallo dopo un duro faccia con Ten Lopez con qualche colpo proibito . Il Milazzo prova subito ad approfittare della superiorità numerica. Al 50’ spunto di Isgrò sulla destra, perfetto cross per Ten Lopez che colpisce di testa da distanza ravvicinata, Sanneh blocca. Al 62’ velenoso spiovente di Agolli, Ten Lopez non riesce ad arrivare nell’impatto con la sfera. Al 64’ corner dalla destra, rovesciata di Trimboli che si trasforma in un assist per Ten Lopez anticipato da Sanneh. I padroni di casa però non si disuniscono e nel giro di cinque minuti si rendono pericolosi in tre occasioni dalle parti di Quartarone. Al 66’ punizione dalla destra, sbuca Fragapane che colpisce di testa da buona posizione, Quartarone neutralizza. Un minuto dopo sponda di Cannavò per Rando che momento della conclusione a botta sicura viene disinnescato da un decisivo intervento di Trimboli. Al 69’ sugli sviluppi un corner Fragapane prolunga per Cannavò che non riesce a spingere in rete per un’inezia. Superato il momento di sofferenza il Milazzo riacquista lucidità e ordine. Mister Venuto inserisce La Spada e il debuttante Scolaro per Ten Lopez e Bucolo. Al 76’ punizione di Cambria, Sanneh vola alla sua sinistra e devia sul fondo. Al 80’ un raffinato lancio di Gatto pesca Isgrò che scarica sull’esterno della rete. Al 83’ il raddoppio rossoblu, Isgrò lascia partire con il mancino un delizioso cross per La Spada che gira di testa alle spalle di Sanneh. Il match sembra aver emesso la parola fine ma non è così. Al 89’ punizione da sinistra di Bonasera, Isaia stacca più in alto di tutti e mette la sfera all’angolino. C’è ancora da soffrire ma nei sei minuti di recupero i mamertini rischiano solo in occasione di una mischia conseguente ad un calcio d’angolo.

Risultati e classifica Eccellenza girone B

Risultati 17ª giornata, 2ª di ritorno: Messana – Milazzo 1-2, Santa Croce – Misterbianco 0-6, Atletico Catania – Leonfortese 3-0, Città di Gela – Real, Siracusa Belvedere 3-0, Leonzio – Jonica 0-1, Modica – RoccAcquedolcese 4-0, Mazzarrone – Enna 0-2, Nebros – Paternò 1-2.

Classifica: Enna 41, Paternò 40, Modica 33, Città di Gela 28, Milazzo 27, Real Siracusa Belvedere 26, Nebros 25, Jonica 24, Leonzio e Mazzarrone 22, Misterbianco 21, Atletico Catania 15, RaccAcquedolcese 14, Leonfortese 13, Santa Croce 12, Messana 10.