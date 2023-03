"In lotta per la libertà". La "Settimana al femminile" al Nautico - Tempostretto

Mostre, incontri e una riflessione su discriminazioni e violenze

Si è conclusa, con grande partecipazione e tanti consensi, la “Settimana al femminile”, voluta dalla dirigente scolastico dell’Istituto Nautico Caio Duilio, Daniela Pistorino, e organizzata dal movimento pari-opportunità “Donnarchè” in collaborazione con il CeDAV Centro Donne Antiviolenza Onlus in occasione della “Giornata Internazionale della Donna” 2023.

“In lotta per la libertà”

Stamani, gli allievi hanno partecipato presso l’Auditorium Fasola all’evento “In lotta per la Libertà”, un’occasione di riflessione sulle discriminazioni e le violenze subìte dalle donne in ogni parte del mondo. Alla presenza del sindaco Federico Basile, sono intervenuti, oltre alla preside Daniela Pistorino, anche l’assessore alla Cultura Enzo Caruso, la presidente della Fidapa sezione di Messina Susy Pergolizzi, i parlamentari Dafne Musolino, Ella Bucalo e Nino Germanà, il presidente di Confcommercio Messina Carmelo Picciotto, la presidente di Apollo spazio arte Loredana Polizzi e la giornalista Rosamaria Trischitta. A seguire, la proiezione di “Mustang”, film simbolo della repressione femminile, che racconta la storia di cinque giovani sorelle turche che lottano per la loro libertà contro un potere religioso e patriarcale soffocante.

“Educazione anche al femminile”

Grande la soddisfazione della prof.ssa Pistorino, per una kermesse che ha ospitato nei locali dello storico istituto una serie di eventi dedicati all’universo femminile tra cui mostre di pittura, incontri, recital musicali e una pregevole lectio magistralis dell’avv. Carmen Currò, presidente emerita del Cedav Onlus di Messina. “La nostra – ha sottolineato la dirigente – è una scuola attenta ad una educazione anche al femminile per cui svolgiamo già da tempo una serie di attività in collaborazione con diversi enti, tra cui il Cedav. Ecco il motivo per il quale è stato quasi naturale, per noi, pensare di organizzare queste giornate di incontri qui a scuola in occasione della Giornata Internazionale della donna. Sono orgogliosa di quanto siamo riusciti a realizzare, ma soprattutto, della grande partecipazione da parte dei nostri alunni e della cittadinanza, a cui abbiamo aperto le porte”.