 In moto contromano in via Bonino, prova la fuga ma viene bloccato: arrestato un 46enne

In moto contromano in via Bonino, prova la fuga ma viene bloccato: arrestato un 46enne

Redazione

In moto contromano in via Bonino, prova la fuga ma viene bloccato: arrestato un 46enne

sabato 28 Febbraio 2026 - 12:57

Nel tentativo di sfuggire ai carabinieri, un uomo non si è fermato all'alt ed è scappato, superando vari semafori rossi e commettendo molte infrazioni

MESSINA – Prima è stato avvistato in contromano alla guida di un motociclo, lungo Via Bonino. Poi non si è fermato all’alt e nella fuga ha percorso altre strade in senso contrario, oltre ad aver superato diversi semafori rossi. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo di 46 anni,

L’uomo era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno perché ritenuto responsabile della violazione del comma 7 bis dell’articolo 192 del Codice della Strada, recante obblighi verso funzionati, ufficiali e agenti, introdotto con il recente decreto di sicurezza (oltre che di “resistenza a pubblico ufficiale” e “violenza o minaccia a pubblico ufficiale).

Il 46enne ha tentato la fuga proprio perché aveva violato la misura di prevenzione a cui era sottoposto. Inoltre, oltre alle infrazioni compiute, guidava un motociclo privo di revisione e copertura assicurativa. E per di più era senza patente, revocata. È stato arrestato per poi essere ristretto presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità giudiziaria e poi giudicato con rito direttissimo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Basile lascia la fascia da sindaco “ma il progetto per Messina continua”
“Preferirei di no”, il nuovo cortometraggio del liceo Archimede VIDEO
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED