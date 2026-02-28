In moto contromano in via Bonino, prova la fuga ma viene bloccato: arrestato un 46enne

Nel tentativo di sfuggire ai carabinieri, un uomo non si è fermato all'alt ed è scappato, superando vari semafori rossi e commettendo molte infrazioni

MESSINA – Prima è stato avvistato in contromano alla guida di un motociclo, lungo Via Bonino. Poi non si è fermato all’alt e nella fuga ha percorso altre strade in senso contrario, oltre ad aver superato diversi semafori rossi. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo di 46 anni,

L’uomo era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno perché ritenuto responsabile della violazione del comma 7 bis dell’articolo 192 del Codice della Strada, recante “obblighi verso funzionati, ufficiali e agenti”, introdotto con il recente decreto di sicurezza (oltre che di “resistenza a pubblico ufficiale” e “violenza o minaccia a pubblico ufficiale).

Il 46enne ha tentato la fuga proprio perché aveva violato la misura di prevenzione a cui era sottoposto. Inoltre, oltre alle infrazioni compiute, guidava un motociclo privo di revisione e copertura assicurativa. E per di più era senza patente, revocata. È stato arrestato per poi essere ristretto presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità giudiziaria e poi giudicato con rito direttissimo.