Scurria sfida Basile/De Luca: “Stop ai padroncini del vapore, Messina merita di più” VIDEO

Il candidato sindaco del centrodestra contro la "propaganda" degli avversari. "I messinesi sono delusi da questo sistema di potere che spacca la città"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Basta con i patti del pesce stocco e della focaccia. L’unico patto che un candidato sindaco deve fare, se dovesse essere scelto dai messinesi, è con i cittadini. La casa comunale è la casa di tutti ed è la casa dei messinesi. A loro dovrò rendere conto se sarò eletto sindaco. E non ad altri”. L’avvocato Marcello Scurria, ex sub commissario al Risanamento, presenta la sua candidatura sostenuta dal centrodestra. Nella riqualificata piazza ovale di Camaro San Paolo queste le sue prime parole: “Le periferie sono abbandonate. Farò conoscere ai messinesi una città diversa da quella raccontata dalla quotidiana propaganda. Ma ora il comitato elettorale è tornato a essere la casa dei messinesi. La casa comunale di tutti”.

Scurria va all’attacco di Federico Basile e Cateno De Luca, insomma. Ma non teme l’abbraccio soffocante dei big di centrodestra? Non c’è il rischio di restaurazione rispetto a qualche ventata di novità? “Ben venga l’abbraccio dei partiti perché è la normalità. L’eccezione, che è diventato un problema a Messina, è un monocolore e un padroncino del vapore (si riferisce a De Luca, n.d.r.). I messinesi ormai hanno capito e sono stanchi e delusi. Anche quello che è accaduto negli ultimi giorni (gli ultimi atti della Giunta contestati dal candidato, n.d.r.), con la corsa ad approvare promozioni e concorsi, non è accettabile. Ci troviamo di fronte a un sistema di potere che ha creato un clima di tensione e ha spaccato la città. O sei con me o contro di me, invece del confronto. Questo non può andare avanti. E penso che i messinesi lo abbiano capito. Il programma lo scriveremo insieme. Ad accusarci di non avere il programma è quello del tram volante e del casinò a Palazzo Zanca?”.

