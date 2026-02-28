 Basile lascia la fascia da sindaco "ma il progetto per Messina continua"

Basile lascia la fascia da sindaco “ma il progetto per Messina continua”

Marco Olivieri

Basile lascia la fascia da sindaco “ma il progetto per Messina continua”

Tag:

sabato 28 Febbraio 2026 - 07:10

Alle 23.59 il primo cittadino si è congedato a Palazzo Zanca. E comincia la campagna elettorale. "Non ho smesso mai i panni di cittadino"

MESSINA – “Mi auguro di tornare a giugno. Ho fatto il sindaco in maniera seria. Ora sono candidato e qualche chiarimento lo darò a qualcuno. La campagna elettorale si baserà su fatti concreti. Lasciamo una città più normale. E continueremo a far cambiare una città che merita di continuare ad avere risultati. Con voglia di riscatto”. Dopo l’ultima Giunta, Federico Basile ha lasciato alle 23.59 la fascia tricolore alla segretaria generale Rossana Carrubba. E poi una diretta Facebook per ribadire la volontà di “far continuare il progetto per Messina nel segno dl cambiamento”.

Nella stessa giornata dell’iniziativa al Palacultura, nel nome dei “4 anni con Federico Basile”, il primo cittadino ha passeggiato da Piazza Unione Europea fino alla via Tommaso Cannizzaro e poi a casa, continuando a rivendicare i risultati della sua Giunta. “A partire dall’ex Dogana: uno spazio liberato per Messina e che sarà valorizzato. Cateno De Luca mi ha dato fiducia e credo di meritare ora la fiducia di tanti cittadini. E io stesso non ho mai smesso di sentirmi cittadino. Ora inizia una nuova fase e qualcosa sarà rivisto e migliorato. Le idee non mancano. Tutto quello che è stato messo in campo è tardivo rispetto al passato ma da De Luca in poi Messina è cambiata. Adesso bisogna avviare una terza fase. Messina può essere motore dello sviluppo in Sicilia. Oggi siamo avanti in molti servizi”.

“Indietro non si torna, serve un nuovo slancio per Messina”

E ancora, sempre in diretta Facebook, rivolgendosi ai cittadini: “Quattro anni d’apprendistato come sindaco sono stati fondamentali. E credo d’avere superato la prova. E punto a farlo sempre meglio. L’obiettivo è anche costruire qualcosa d’importante per i giovani, per dare loro opportunità. E siamo aperti ai contributi e alle idee dei cittadini. Quale città vogliamo portare avanti? Parole, chiacchiere, elementi negativi? O si può sperare che la città possa continuare a cambiare e migliorare. Avete conosciuto un sindaco che risponde ai messaggi e cerca di dare risposte. E indietro non si torna. Serve lo slancio per fare sempre meglio per la nostra città. Scusate per gli errori ma credo di essere stato un buon sindaco. Sono orgoglioso di essere un cittadino di Messina”.

g

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Terminal aliscafi, il volto di Omayma accoglierà 1.6 milioni di passeggeri all’anno VIDEO
“Preferirei di no”, il nuovo cortometraggio del liceo Archimede VIDEO
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED