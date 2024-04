In piazza Duomo a Messina, “Solidarietà senza Confine” per la salute AUDIO

I Lions Club offrono screening gratuiti e consulenze mediche alla cittadinanza

Messina si prepara a un evento unico dedicato alla salute e al benessere della città: “Solidarietà senza Confine”. I Lions Club della Zona 7 stanno per trasformare Piazza Duomo in un punto di riferimento per la prevenzione e la sensibilizzazione verso le patologie più comuni.

Domenica 14 aprile, dalle 9 alle 13, Messina si vestirà a festa per accogliere un’iniziativa di grande rilevanza, promossa dai Lions Club della Zona 7. L’occasione? La Giornata Internazionale del Lions Day, una data speciale che ogni anno porta con sé un messaggio di solidarietà e sostegno reciproco.

Sotto il patrocinio del Comune di Messina, “Solidarietà senza Confine” si propone di informare e sensibilizzare la cittadinanza su tematiche cruciali legate alla salute, mentre promuove le attività di servizio dei Lions Club nella zona. Ma qual è il cuore pulsante di questa giornata straordinaria? Gli screening sanitari gratuiti, accessibili a tutti i cittadini, che abbracciano test oculistici, diabetologici, audiometrici e misurazioni della pressione arteriosa.

Il messaggio di solidarietà e inclusione è stato enfatizzato dalla presidente della III Circoscrizione, Anna Capillo, mentre il delegato distrettuale Lions day, Maurizio La Spina, ha sottolineato il ruolo cruciale degli screening sanitari nell’incoraggiare la cultura della prevenzione.

Quest’anno, lo slogan “solidarietà senza confini” incarna l’impegno dei Lions Club nel dedicare tempo e professionalità per aiutare chi ne ha bisogno. Grazie al Lions Day, le fasce deboli della società possono accedere a visite specialistiche gratuite, mentre vengono sensibilizzate su eventuali patologie sconosciute.

La presentazione ufficiale dell’evento avverrà durante una conferenza stampa che si terrà giovedì 11 aprile alle 9:30 nella sala Falcone Borsellino a Palazzo Zanca. Un momento in cui saranno presenti il sindaco di Messina Federico Basile, gli assessori Alessandra Calafiore e Massimiliano Minutoli, insieme ai rappresentanti dei Lions Club, tra cui il past Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Francesco Freni Terranova, il presidente della III Circoscrizione Anna Capillo, la Presidente della Zona 7 Maria Francesca Scilio, il delegato distrettuale Lions Day Maurizio La Spina ed i presidenti dei club lions della zona 7 Host Giuseppe Pernice, Jonio Giuseppe Ruggeri, Peloro Giulia La Spina, Tyrrenum Carlotta Crescenti e Colapesce Rosalia Paola Iorio .

Non solo un’opportunità per accedere a servizi medici essenziali, “Solidarietà senza Confine” si prefigura anche come un momento di condivisione e supporto reciproco all’interno della comunità locale. Un’occasione unica per dimostrare che quando la solidarietà diventa azione, non ci sono confini che possano frenare il bene comune.