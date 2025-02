In via Elenuccia auto sul marciapiede e pedoni in strada

E' un'abitudine troppo diffusa in città che evidenzia una totale mancanza di rispetto per i diritti dei pedoni MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buon pomeriggio ecco via Elenuccia ogni giorno.” Le foto che ci ha inviato un nostro lettore, mostrano auto parcheggiate sul marciapiede che costringono i pedoni a camminare sulla carreggiata riservata al transito delle auto. E’ una pessima abitudine piuttosto diffusa in città che lascia trasparire una totale mancanza di rispetto per i diritti altrui.