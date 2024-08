In Via Marco Polo “è caos per i lavori”, La Fauci attacca: “Organizzazione discutibile”

La proposta del consigliere: "Lavori di notte o nei weekend"

MESSINA – “I lavori per la nuova pavimentazione in via Marco Polo stanno creando notevoli disagi ai cittadini, ai commercianti e ai residenti della zona”. Ad affermarlo è stato il consigliere comunale di Ora Sicilia Giandomenico La Fauci, che è entrato nel merito di organizzazione e comunicazione dei lavori dando voce alle preoccupazioni dei cittadini. Ha spiegato: “L’ordinanza comunale, che prevede divieti di sosta e di transito dal 28 agosto al 2 settembre nell’orario compreso tra 7:30 e le 17:30 (come si può vedere nella foto in allegato), solleva serie preoccupazioni sulla gestione di questi interventi”.

Il problema degli orari

E ancora: “In primo luogo, la scelta di effettuare i lavori durante l’orario di apertura delle attività commerciali è quantomeno discutibile. I negozi e le imprese di via Marco Polo, infatti, stanno subendo un duro colpo: quelli di giornate con incassi mancati o notevolmente ridotti. Non si poteva optare per orari notturni o per il fine settimana, minimizzando così l’impatto sulle attività economiche? Inoltre, la comunicazione ai cittadini appare confusa e inadeguata. Mentre l’ordinanza dello scorso 12 agosto cita esplicitamente il divieto di transito, i cartelli stradali menzionano solo il divieto di sosta. Questa discrepanza genera confusione tra gli automobilisti e potrebbe portare a situazioni di pericolo o a contestazioni delle eventuali sanzioni. Sul posto è presente una singola pattuglia di polizia municipale, mentre a uno dei due imbocchi c’è solo una transenna non presidiata. Segnalo, tra l’altro, che sulla tratta sono presenti svariate vie senza sbocchi sulla strada statale e che i residenti sono, quindi, obbligati a percorrere la via Marco Polo per uscire o rientrare nelle proprie abitazioni”.

La viabilità

I disagi non finiscono: “Il problema più grave, comunque, riguarda la viabilità dell’intera area. La chiusura di via Marco Polo ha riversato tutto il traffico sulla statale 113, l’unica via parallela, creando ingorghi e rallentamenti insostenibili. I residenti si trovano intrappolati nel caos, con tempi di percorrenza triplicati anche per brevi spostamenti. È evidente che la pianificazione di questi lavori non ha tenuto conto delle reali esigenze dei cittadini e dell’impatto sul tessuto economico e sociale della zona. Chiedo all’amministrazione comunale di rivedere immediatamente il piano dei lavori, considerando soluzioni alternative che possano conciliare la necessità degli interventi con il diritto dei cittadini alla mobilità e dei commercianti a lavorare senza ulteriori ostacoli”.

La proposta: “Lavori di notte”

In conclusione, la proposta di La Fauci: “Propongo, per esempio, di valutare l’esecuzione dei lavori in orario notturno o nei fine settimana, quando il flusso di traffico è ridotto e l’impatto sulle attività commerciali sarebbe minore. Inoltre, è fondamentale predisporre un piano traffico adeguato, che preveda percorsi alternativi e che sia comunicato chiaramente a tutti i cittadini. La manutenzione stradale è certamente importante, ma non può essere fatta a scapito della qualità della vita dei residenti e della sopravvivenza delle attività commerciali. Invito l’amministrazione a un confronto immediato con i rappresentanti dei commercianti e dei residenti per trovare una soluzione che tenga conto di tutte le esigenze in campo. Non è possibile, infatti, che anche un’iniziativa necessaria e auspicata debba ritorcersi contro i cittadini”.