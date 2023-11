In via S. Giovanni di Malta non si può camminare sul marciapiede - Tempostretto

In via S. Giovanni di Malta non si può camminare sul marciapiede

Un'abitudine tollerata per troppo tempo. E' venuto il momento di intervenire Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Parcheggio alternativo in via S. Giovanni di Malta”. L’abitudine di parcheggiare sui marciapiedi è stata per troppo tempo tollerata a Messina. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. In molte zone della città i pedoni sono costretti a camminare sulla carreggiata stradale, con tutti i rischi conseguenti, perché lo spazio a loro riservato è impunemente occupato dalle macchine. Bisogna trovare una soluzione che riesca a contemperare le due esigenze. Come giornale avevamo già proposto di estendere alla parte superiore di via San Giovanni di Malta la soluzione adottata nella parte inferiore ma finora tutto è rimasto lettera morta.