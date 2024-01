“Inaccettabile incuria a S. Licandro”

Inaccettabile condizione di degrado e incuria nei pressi della scuola S.Francesco di Paola

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Gentile redazione, desidero segnalare una situazione di forte disagio e di incuria a San Licandro nei pressi della scuola San Francesco di Paola e nelle via soprastanti la stessa dove molti genitori posteggiano per poi accompagnare i figli a scuola.

Ci sono marciapiedi rotti con situazioni di pericolo per chi li percorre (mattonelle divelte, o sollevate, pericolosi dislivelli) , sporcizia (soprattutto escrementi di animali, ma anche spesso si trovano oggetti abbandonati ( ovviamente non è colpa della amministrazione ma dei cittadini), foglie cadute ammucchiate e umide dove vi si puo trovare di tutto (sono li da settimane e gli alberi sono ormai spogli) e da ultimo un’incuria generale difficilmente accettabile… Non è raro che i bambini e non solo loro inciampino o calpestino le varie sporcizie presenti. Non credo sia una bella immagine per la città. La responsabilità ricade ovviamente sia su noi cittadini, sia sull’amministrazione e sarebbe mio desiderio che ognuno contribuisse secondo le proprie responsabilità e i propri doveri a risolvere tale situazione. Allego qualche foto, che però non riesce, a mio avviso, a far capire a chi non frequenta la zona l’incuria e il disagio di cui ho scritto”.