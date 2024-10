Inaugurazione del nuovo Showroom Comer Sud a Messina: arrivano Renault e Dacia

Redazionale - Un nuovo capitolo per Comer Sud che porta Innovazione e qualità nel cuore della città dello Stretto con l’inaugurazione dello Showroom Renault e Dacia

REDAZIONALE – Messina, terzo mercato siciliano per il settore automotive, è stata scelta dalla famiglia Di Martino per rafforzare la propria presenza in un’area strategica del Meridione. Il 10 ottobre si è svolta una serata esclusiva presso lo showroom dedicato ai brand Renault e Dacia. Il Gruppo multimarchio catanese ha ampliato la propria offerta con questi prestigiosi marchi, proponendo servizi di vendita e assistenza di alta qualità nella “Città dello Stretto”.

“Messina è un mercato di fondamentale importanza per noi, rappresentando il terzo mercato siciliano per nuove vetture immatricolate e non solo. Comer Sud – ha dichiarato Davide Di Martino, general manager di Comer Sud – sta investendo significativamente in questa area, sia in termini territoriali che di brand. La nostra strategia non poteva prescindere dalla scelta di marchi come Renault e Dacia che rivestono un’importanza strategica per noi e si contraddistinguono per modernità e qualità. La qualità, infatti, è sempre stata al centro del nostro modo di fare impresa”.

L’evento ha riscosso un grande successo, intrattenendo i numerosi ospiti con le performance del mago Plip e dell’artista Carmelo Caccamo, accompagnati dalla musica dal vivo de I Samarcanda. Durante la serata è stata presentata al pubblico la nuova Renault 5, completamente rinnovata e in versione elettrica. Questo modello iconico continua ad attrarre l’attenzione degli appassionati grazie al suo design innovativo e alle prestazioni eccezionali.

Il nuovo showroom Comer Sud è a Messina, in via ing. Giuseppe Franza snc.