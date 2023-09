Incendi a Messina e in Sicilia, la deputata Grasso: "Chiederò lo stato di calamità" - Tempostretto

Evacuazioni e danni in ogni parte della Regione. La deputata di Forza Italia: "Giornata drammatica"

“Chiederò lo stato di calamità”. La deputata regionale di Forza Italia, Bernardette Grasso, interviene in merito agli incendi che hanno devastato parti della Sicilia, tenendo sotto scacco abitanti in ogni provincia, compresa quella messinese.

Le parole di Bernardette Grasso

Grasso dichiara: “Quella di ieri è stata una giornata drammatica per la Sicilia a causa degli incendi che hanno seminato il panico. Anche il messinese non è stato risparmiato. Dai Nebrodi alla fascia tirrenica e ionica sono tanti i Comuni coinvolti. A Militello Rosmarino, 60 famiglie hanno dovuto evacuare le proprie abitazioni. Si registrano disagi anche a Tusa, Naso, Sinagra, Ficarra, Brolo, Patti, Barcellona, Gioiosa Marea, Sant’Agata di Militello e stamattina anche Mistretta. In generale, a macchia di leopardo sono tanti i Comuni coinvolti. Sono vicina alle comunità colpite, che hanno dovuto far fronte sia ai danni che alla paura di abbandonare le proprie abitazioni. Il problema degli incendi sta assumendo i connotati di una piaga sociale e ambientale, in quanto il confine tra l’accidentalità e il dolo, spesso è oltrepassato da veri e propri criminali”.

E conclude: “Ringrazio i Vigili del fuoco, la Protezione civile, i Forestali e tutti i volontari tutt’ora impegnati a fronteggiare la criticità. Tutti hanno dato il proprio contributo per contenere i danni ai boschi, ai terreni e alle abitazioni. Da ieri sono in costante contatto con i sindaci dei tanti Comuni coinvolti e con il Presidente Schifani che si è subito sincerato di quanto stava accadendo. In virtù dell’art. 3 della legge n.13/2020 – norma da me proposta e approvata nella scorsa Legislatura – il presidente della Regione, può dichiarare lo Stato di crisi e di emergenza, nominare un Commissario per la verifica dei danni subiti e quindi velocizzare le procedure per la concessione dei ristori. È quello che pertanto chiederò adesso: che sia applicata la norma e dichiarato lo Stato di Emergenza e di Crisi. Sono certa che anche questa volta il Governo regionale verrà incontro alle necessità del territorio, verificando i danni ambientali, agli immobili e ai servizi (penso a quelli subiti dalle condutture). Anticipo inoltre in qualità di vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio all’Ars, che nei prossimi giorni chiederò una speciale audizione sull’argomento, in quanto la programmazione comunitaria 2021/2027 prevede lo stanziamento di ingenti risorse a tutela dell’ambiente”.