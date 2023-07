Incendi. Fiamme sulle colline messinesi, Canadair in azione VIDEO e FOTO - Tempostretto

Intervento dei vigili del fuoco di Messina e Catania. Gli operatori antincendio del Corpo forestale nelle zone Scoppo e Camaro

MESSINA – Incendio nelle zone Scoppo e Camaro ieri sera e sui colli San Rizzo. Dopo il primo intervento, intorno alle 20 e tutta la notte, continua il lavoro della forestale e dei vigili del fuoco. Cinque squadre dei vigili del fuoco di Messina e Catania sono impegnate per l’estinzione degli incendi di vegetazione. In particolare, quello sui colli di San Rizzo, dove sono in azione pure due Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale, con sganci d’acqua sulle fiamme.

In più stanno intervendo dei volontari di Mojo. Per l’incendio boschivo nella zona Camaro-Madonnuzza, che si è sviluppato su due tronconi ben distanti tra di loro, interessando abitazioni e nella parte alta il demanio forestale, stanno intervenendo gli operatori antincendio del Corpo forestale e dell’ex azienda Foreste demaniali. Il tutto per evitare che l’incendio si propaghi anche all’interno del demanio.

Nella zona Scoppo intervento di Vdf e Forestale. Fiamme anche sopra Gravitelli.

Le operazioni di spegnimento proseguono dalle 2 della scorsa notte, su diversi fronti di fuoco, a est fino a contrada dell’Eremo di San Corrado, dove le fiamme hanno minacciato un serbatoio Amam, a ovest in località Casazza. Intervenute sul posto le squadre VVF di Milazzo, Messina Centrale e Nord, la Boschiva e una squadra proveniente dal comando di Catania.

Foto dei vigili del fuoco e (la terza) di Giacomo Bruno. Video dei Vdf e quello notturno inviato da un lettore. Di seguito pure le foto di una lettrice, da contrada Scoppo. “Un enorme grazie alla polizia, che ci ha svegliati, ai vigili del fuoco e alla forestale”, tiene a sottolineare.