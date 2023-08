Incendi in provincia, fiamme a Montagnareale, Furnari e Gioiosa. 50 roghi in Sicilia - Tempostretto

Le fiamme alimentate dal vento hanno spinto le fiamme, 2 canadair in volo su Montagnareale. Schifani: "Situazione in miglioramento"

MESSINA -Anche la zona tirrenica si sveglia avvolta dalle fiamme. Due canadair stamane sono in azione a Montagnareale, mentre due squadre dei Vigili del Fuoco sono a lavoro per domare un grosso incendio a Furnari e un altro rogo piuttosto grosso a Gioiosa Marea, a ridosso del torrente Zappardino. In entrambi i casi la situazione è sotto controllo, non c’è pericolo per le abitazioni e non sono stati segnalati feriti e intossicati, almeno per il momento. Più impegnativa la situazione a Montagnareale.

La situazione è critica in tutta la Sicilia. Da stamane sono di nuovo in volo i sei canadair e i cinque elicotteri antincendio da ieri impegnati negli oltre cinquanta incendi divampati in diverse località dell’Isola. Ieri nel messinese il fronte di fuoco si è acceso a Milazzo e a Catarratti di Messina.

Nella notte i roghi che sembravano sotto controllo nel pomeriggio hanno ripreso forza con l’alzarsi del vento e hanno lambito le abitazioni a Raccuja e Sinagra, dove 2 famiglie sono state evacuate.

Mentre a San Vito Lo Capo 200 persone sono state evacuate via terra e via mare per sfuggire ai roghi e l’aeroporto di Trapani è stato chiuso. Stamane due canadair sorvolano Salemi.

“La situazione – spiega il presidente della Regione Renato Schifani – è comunque in miglioramento su tutti i fronti, grazie soprattutto al massiccio intervento di uomini e mezzi che stanno operando perché gli incendi non prendano nuovo vigore. Restano criticità, invece, nel Messinese, dove sono stati inviati quattro canadair. Per fortuna, al momento non si segnalano danni alle persone. Ringrazio, ancora una volta, l’abnegazione e l’impegno dei forestali, degli uomini e delle donne volontari della Protezione civile, ma anche dei vigili del fuoco e dei militari, che in queste ore così difficili si stanno adoperando con sacrificio per aiutare quanti sono stati messi a rischio dalla mano criminale di chi, ancora una volta, ha attentato al nostro patrimonio ambientale. Sono ancora scosso dalle immagini dei turisti costretti a scappare dalle spiagge del Trapanese circondate dalle fiamme”.