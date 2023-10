Incendia auto del "rivale", arrestato 63enne - Tempostretto

Azione per motivi di natura passionale, era entrato di notte in un cortile condominiale e aveva danneggiato anche un'altra auto e alcune biciclette

Era entrato in un cortile condominiale e aveva dato fuoco a un’auto di proprietà di un 50enne, distruggendola totalmente, e provocando danni anche a un’altra auto parcheggiata vicino, ad alcune biciclette e ad una facciata del palazzo. Solo l’intervento dei vigili del fuoco aveva evitato danni maggiori.

Era accaduto la notte dello scorso 13 settembre, a Patti.

Grazie alle videocamere di sorveglianza, l’esame del traffico telefonico, ispezione dei luoghi, perquisizione e sequestri, i carabinieri hanno identificato un 63enne.

Dai filmati è emerso che alle 3.36 di quella notte era arrivata un’auto grigia dalla quale era sceso un uomo, con volto travisato e con in mano delle bottiglie. Lo si vedeva poi andare verso il luogo dell’incendio e, dopo qualche minuto, risalire in auto e ripartire, non prima di essersi accertato che l’azione fosse andata a buon fine.

Non si vedeva la targa ma sull’auto era esposto un tagliando chiaro, lo stesso che i carabinieri hanno trovato dopo perquisizione a casa dell’indagato. Davanti c’era parcheggiata un’auto grigia e sul cruscotto c’era un tagliando bianco. L’auto era intestata a un’autofficina della zona ma in uso all’indagato quale auto di cortesia in sostituzione della sua in riparazione.

I militari dell’Arma hanno documentato anche un episodio precedente, il 22 agosto, quindi una ventina di giorni prima, quando l’uomo aveva minacciato di morte con un coltello, per motivi di natura passionale, il proprietario dell’auto andata a fuoco, che in quell’occasione aveva graffiato per poi farla andare a sbattere contro un lampione, dopo aver tolto il freno a mano.

Il giudice del Tribunale di Patti ha stabilito per il 63enne gli arresti domiciliari per violazione di domicilio, commesso al fine di eseguire il danneggiamento seguito da incendio.