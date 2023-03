Incendio a bordo del traghetto Siremar, ecco come i Vigili del fuoco hanno estinto le fiamme VIDEO - Tempostretto

EOLIE. Il traghetto Filippo Lippi della Siremar trainato dai rimorchiatore “Decrux” verso il porto di Messina

Il traghetto Filippo Lippi della Siremar è stato trainato dai rimorchiatore “Decrux” verso il porto di Messina, con a bordo una squadra dei vigili del fuoco e scortato dalla Mbp vf 1084 del Comando provinciale del Vdf. Nella mattinata di lunedì 6 marzo si è sviluppato un incendio nella sala macchine. Intorno alle 11, 30 una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Lipari si è imbarcata su una motovedetta della Capitaneria di porto per raggiungere il traghetto in fiamme, al largo dell’isola di Salina. Raggiunta l’imbarcazione – i cui passeggeri erano già stati trasbordati su una motovedetta dei carabinieri – il personale dei Vigili del fuoco intervenuto ha constatato la presenza di un denso fumo proveniente dalla sala macchine, in cui era già stato attivato l’impianto automatico di spegnimento. Tuttavia, per il perdurare di una fuoriuscita di carburante all’interno della stessa sala macchine che continuava ad alimentare l’incendio, il personale dei Vigili del fuoco è intervenuto è entrato all’interno e, dopo aver intercettato la valvola di erogazione del carburante, ha estinto l’incendio, rendendo possibile il traino della nave verso il porto di Messina, individuato dalla Capitaneria di Porto. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, nelle prime fasi dell’intervento, ha anche allertato i sommozzatori di Palermo, l’elicottero del nucleo di Catania, la motonave M04 dal distaccamento portuale di Gioia Tauro (Rc) ed una squadra operativa del distaccamento di Palmi (Rc), per imbarcarsi sulla stessa motonave. In attesa dei soccorsi, i membri dell’equipaggio hanno lavorato alacremente per circoscrivere le fiamme. Sull’accaduto è stata avviata una indagine. Le operazioni sono state seguite con un elicottero dai Vigili del fuoco.