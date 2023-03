Lipari. Incendio su una nave, vigili del fuoco al lavoro VIDEO - Tempostretto

Soccorsi sul posto

Incendio su un traghetto Filippo Lippi della Siremar, in navigazione nelle Eolie verso le isole di Filicudi e Alivudi. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lipari, giunta a bordo di un gommone. In navigazione la motobarca antincendio VF 1084. L’incendio si è propagato dalla sala macchine. In attesa dei soccorsi, hanno lavorato per circoscriverlo i membri dell’equipaggio. A bordo del traghetto anche due passeggeri, conducendi di un’auto ed un camion. Sull’accaduto è stata avviata una indagine per comprendere le cause che hanno determinato il rogo.