Incendio a Pace vicino all'Oasi del sorriso: 32 bambini trasferiti - Tempostretto

Messina. Gli scout si trovavano nella struttura e sono stati evacuati grazie a un'azione congiunta di più forze

MESSINA – Non c’è pace a Messina per via degli incendi. Non solo Mili San Pietro ma un incendio a Pace ha richiesto un intervento congiunto di più forze per far evacuare 32 bambini scout, e i loro capi, ospiti della struttura “Oasi del sorriso”. Le fiamme infatti rischiavano di raggiungerla e si è reso necessario l’intervento di vigili del Fuoco, Protezione civile comunale, con l’assessore Massimo Minutoli, Messina Social City (con un pulmino), Nucleo diocesano di protezione civile, l’Accir, l’associazione “Mari e Monti” e il gruppo “Rivivere a colori”.

La foto è tratta dalla pagina Fb del Nucleo diocesano di protezione civile.

AGGIORNAMENTI IN CORSO SULL’INCENDIO