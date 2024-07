Incendio a Salice, in fiamme il bosco della Candelora

Situazione delicata perché in zona ci sono residuati bellici

MESSINA – Un altro weekend d’incendi a Messina. Vigili del fuoco, Forestale e polizia metropolitana in azione oggi a Salice. Tutto è partito da alcune sterpaglie in fiamme e l’incendio si è propagato. In particolare, è andato a fuoco il bosco della Candelora. E l’incendio ha richiesto l’intervento di un elicottero della Forestale.

Tanti i lanci d’acqua in una “zona rossa”, ovvero dove sono presenti residuati bellici. Da qui la necessità d’intervenire con attenzione e dall’alto.

Immagine di repertorio dei vigili del fuoco.