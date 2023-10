Incendio, autostrada chiusa tra Messina e Milazzo in entrambe le direzioni - Tempostretto

Il fuoco, da Calvaruso, a Villafranca Tirrena, è arrivato nell'area di servizio della zona

Incendio a Calvaruso, contrada di Villafranca Tirrena. Il fuoco è arrivato nell’area di servizio della zona in autostrada. Un inferno di fiamme che sconvolge i residenti e che ha comportato la chiusura dell’autostrada Messina Nord-Milazzo in entrambe le direzioni. L’incendio, a causa della sua portata, è stato visibile da Rometta Marea e Spadafora anche in mattinata.

In autostrada, l’uscita è a Milazzo provenendo da Palermo; a Villafranca, partendo da Messina.

AGGIORNAMENTO ORE 9.18:

Ora, in direzione Palermo, l’autostrada è chiusa sin dall’entrata di Giostra, che è dunque preclusa verso Villafranca.

Altro incendio anche a Termini Imerese e autostrada Palermo – Messina chiusa in direzione Messina tra i km 19.9 e 25.7. Provenendo da Palermo, uscita obbligatoria a Trabia con rientro a Termini Imerese.

Il sindaco di Villafranca Tirrena Cavallaro sta predisponendo ordinanza di chiusura di scuole ed edifici pubblici.

Articoli correlati