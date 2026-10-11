Incendio in un appartamento a Caronia, muore un anziano

I vigili del fuoco hanno trovato carbonizzato il corpo di un uomo

CARONIA – I vicini hanno dato l’allarme. Un incendio si è sviluppato oggi in tarda mattinata in un appartamento a Caronia. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco di Messina, che hanno trovato carbonizzato il corpo di un uomo: un 89enne.

Sul posto è intervenuta la squadra Vdf del distaccamento di Sant’Agata di Militello, supportata da un’autopompa serbatoio (Aps) e da un mezzo fuoristrada (Pickup con modulo antincendio).

La squadra ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e l’evacuazione dei fumi caldi, riuscendo a circoscrivere il rogo per evitarne la propagazione agli edifici adiacenti.

Indagini in corso per accertare le cause dell’incendio.