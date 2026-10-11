 Lipari, il Comune chiede alla Regione lo stato di crisi dopo il nubifragio

Lipari, il Comune chiede alla Regione lo stato di crisi dopo il nubifragio

Marco Olivieri

Lipari, il Comune chiede alla Regione lo stato di crisi dopo il nubifragio

domenica 11 Ottobre 2026 - 11:31

Il sindaco Gullo interpella le istituzioni in seguito agli allagamenti provocati da un violento temporale. Tra fiumi di fango e detriti in strada

LIPARI – Fango e detriti in strada a Lipari. Case allagate e auto impantanate. Una coppia di coniugi rimasta bloccata in macchina e salvata dai vigili del fuoco. Da qui una nota alle istituzioni. “A conclusione dei primi interventi di messa in sicurezza e di sgombero dei detriti alluvionali, il sindaco Riccardo Gullo ha relazionato alle istituzioni interessate e richiesto al presidente della Regione siciliana la dichiarazione dello stato di crisi”. In sostanza, dopo gli allagamenti di ieri, il primo cittadino di Lipari chiede il sostegno regionale. Una vera e propria emergenza dopo il violento temporale iniziato di notte all’una e mezzo fino alla mattinata. E sempre di notte è saltata l’energia elettrica ad Alicudi.

Uno scenario preoccupante, quello di ieri, causato dal nubifragio: fiumi di fango hanno invaso le strade, mentre i torrenti Ponte e Valle sono esondati, portando detriti fino al mare. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere gli automobilisti. Decine di case sono state alle prese con allagamenti e diverse auto e mezzi a due ruote sono rimasti bloccati nella zona del porto di Sottomonastero. Il tutto con disagi ad abitazioni e negozi.

Il crollo dei muretti di contenimento e lo sversamento di materiale in strada

Nella sua nota, il sindaco elenca una serie di danni. In primis, il crollo del muretto di contenimento lato monte della strada provinciale Canneto-Acquacalda, località Sparanello, con conseguente sversamento di materiale in strada. E, in generale, sono state messe a dura prova le strade provinciali che dal centro portano alle frazioni di Acquacalda, Canneto, Pianoconte e Quattropani.

In particolare, nella strada provinciale Pianoconte-Lipari, zona Annunziata, si è verificato un crollo del muro laterale a monte e cedimento della cunetta lato valle. E il cedimento ha causato una tracimazione delle abbondanti acque della Provinciale nei terreni a valle.

Adesso il sindaco corre ai ripari, puntando al necessario dialogo con la Regione. E in Sicilia si teme un autunno davvero complicato, tra tornado e rischi meteo in crescita.

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