MILAZZO – Vigili del Fuoco in azione nella frazione milazzese di Santo Pietro per domare le fiamme sprigionatesi nel magazzino di un’attività commerciale di via Policastrelli. Un incendio scoppiato mentre il negozio, una tappezzeria , era ancora aperto. Sul posto si è recata anche la Polizia locale. L’alta colonna di fumo nero è stata visibile anche dal centro di Milazzo. Tra le cause del rogo si ipotizza un corto circuito elettrico.