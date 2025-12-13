 Incendio in un'abitazione a Provinciale, un uomo intossicato dai fumi

Incendio in un’abitazione a Provinciale, un uomo intossicato dai fumi

Redazione

sabato 13 Dicembre 2025 - 11:47

Intervento ieri sera dei vigili del fuoco di Messina. Fiamme in una casa a piano terra in via Siracusa

MESSINA – Incendio a Provinciale in un’abitazione a piano terra. Intervento ieri sera dei Vigili del fuoco del Comando di Messina. Sono intervenuti alle 22:50, dopo che la sala operativa è stata allertata per la presenza di fumo e fiamme provenienti da una casa in un edificio di tre piani, in via Siracusa, a Messina. Sul posto presenti anche polizia e un’ambulanza per prestare soccorso a un uomo lievemente intossicato dai fumi.

Dalla sede centrale è stata inviata la squadra 1A con Aps (autopompa serbatoio) e pick-up con modulo antincendio. Inoltre, è stata inviata anche un’autobotte e l’autoscala in supporto alle operazioni di spegnimento.
Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza si sono concluse con il rientro delle squadre presso la sede centrale a mezzanotte e mezza.

Foto dei vigili del fuoco di Messina.

