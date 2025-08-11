 Incendio in un'abitazione sul viale Europa: area bonificata e messa in sicurezza

Incendio in un’abitazione sul viale Europa: area bonificata e messa in sicurezza

Redazione

Incendio in un’abitazione sul viale Europa: area bonificata e messa in sicurezza

lunedì 11 Agosto 2025 - 20:00

Le fiamme all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco

MESSINA – Un incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione in una palazzina sul viale Europa, al terzo piano, nella mattinata di oggi. L’immediato intervento dei vigili del fuoco del Comando di Messina ha evitato il peggio. La squadra, giunta sul posto con un’autobotte e un pickup dotato di modulo antincendio, ha domato le fiamme ed evitato ulteriori propagazioni.

Grazie all’arrivo di altri mezzi, le operazioni sono poi state completate, l’area bonificata e messa in sicurezza. Non si registrano persone coinvolte. Per l’intera operazione di spegnimento e bonifica ci sono volute alcune ore.

