Incendio nel cuore di Bianco, perde la vita una 76enne - Tempostretto

Un parente dell'anziana disabile ha chiamato i soccorsi: i Vigili del fuoco sono giunti immediatamente, ma per la donna non c'era più niente da fare

BIANCO – Incendio con esito mortale nel cuore della Locride, a Bianco.

In via Corrado Alvaro – a breve distanza dalla sede della Compagnia dei Carabinieri – all’alba, intorno alle cinque e mezza del mattino, s’è sviluppato un imponente rogo all’interno della cucina dell’appartamento di una 76enne, portatrice di handicap, ubicato al terzo piano dello stabile.

A chiamare i soccorsi sarebbe stato un parente dell’anziana inquilina, ma il pur tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha trovato la donna riversa in veranda, in condizioni tali da non poter essere salvata. Impossibile peraltro per la 76enne bianchese, a causa dell’enorme calore e del micidiale fumo sviluppatisi – con ogni probabilità, per cause accidentali -, tornare dalla veranda verso l’interno dell’appartamento.

Il fuoco ha anche interessato la parte alta del quarto piano dell’edificio, temporaneamente inibito all’accesso.