Incendio nell'aeroporto di Catania, voli sospesi fino al 19 luglio. Il sindaco: "Non venite a Fontanarossa" - Tempostretto

Fiamme e panico, ma nessun ferito

CATANIA – Momenti di apprensione ieri sera nella parte inferiore dell’aeroporto internazionale di Catania in seguito ad un incendio sviluppatosi alle 23, 30. Fiamme, panico e fumo, ma nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo. La situazione è apparsa subito delicata. Ancora incerte le cause dell’incendio. La Società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che, a causa dell’incendio sviluppatosi nell’aerostazione, le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio. “A causa dei fumi e delle polveri provocate da un incendio subito domato -ha dichiarato il sindaco di Catania, Enrico Trantino – l’aeroporto di Catania rimarrà chiuso per almeno 48 ore. Si invitano i passeggeri a contattare le compagnie aeree e a non venire a Fontanarossa per gli intuibili gravi disagi alla circolazione. Chiedo la cortesia di condividere questo messaggio – ha concluso il primo cittadino etneo – perché raggiunga il maggior numero di persone”.