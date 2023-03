Incendio su una barca: fumo nero e fiamme al porto - Tempostretto

Vigili del fuoco e agenti di polizia e guardia di finanza impegnati a domare il fuoco a Reggio Calabria. Ancora da accertare le cause

REGGIO CALABRIA – Un’imbarcazione a pochi passi dall’approdo degli aliscafi, nel porto di Reggio Calabria, è andata in fiamme nel corso della mattinata per cause ancora da accertare. Alte colonne di fumo nero si sono alzate e sono state viste a distanza di chilometri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme agli agenti delle forze di polizia e della guardia di finanza.