Incendio sulla linea ferroviaria tra  Rosarno  e Gioia Tauro, circolazione sospesa - Tempostretto

Sulla linea ferroviaria Paola – Reggio Calabria e più precisamente tra Rosarno e Gioia Tauro la circolazione è momentaneamente sospesa a causa di un incendio vicino ai binari. Numerosi sono i disagi per i passeggeri, per ritardi che arrivano fino a due ore e specie se si considerano le alte temperature meteo di queste ore. RFI, oltre a lavorare per ripristinare la funzionalità della linea sta attivandosi per mettere a disposizione dei passeggeri dei bus sostitutivi.