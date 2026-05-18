Incentivi per elioterapia, l’idea di Carlotta Previti per tenere aperti i lidi tutto l’anno

L'assessora designata della Giunta Scurria lancia il progetto "Sole e vento": "Trasformare la costa cittadina in un grande lungomare del benessere"

MESSINA – “Messina ha tanti stabilimenti balneari, luoghi bellissimi che rappresentano anche una grande leva economica per il nostro territorio. È la città del sole e del vento, ed è così che si chiamerà la nostra misura per consentire ai lidi e agli stabilimenti di lavorare oltre i mesi estivi, quindi anche durante l’inverno, valorizzando appieno le straordinarie condizioni climatiche della nostra città”. Così Carlotta Previti, assessora designata della Giunta Scurria.

“Messina può e deve vivere il mare tutto l’anno. L’idea è quella di trasformare la costa cittadina in un grande lungomare del benessere, con servizi, intrattenimento, spazi attrezzati e iniziative capaci di rendere il mare fruibile dodici mesi l’anno”, continua Previti.

“Pacchetti low cost per attrarre turismo”

“Il nostro sarà un progetto che punterà anche a incentivare l’elioterapia, pratica terapeutica basata sull’esposizione controllata alla luce del sole, riconosciuta per i benefici che può apportare al benessere psicofisico. Attraverso accordi con le principali piattaforme di prenotazione saranno proposti pacchetti low cost per attrarre nuove presenze turistiche e rendere finalmente viva la nostra costa in ogni periodo dell’anno. Questo significa più turismo, più ristorazione, più eventi, più commercio, più lavoro, ma anche maggiore sicurezza e vivibilità”, conclude l’assessora designata della Giunta Scurria.