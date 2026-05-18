Salute pediatrica: open day di screening contro l’asma al Policlinico di Messina

Giovedì visite specialistiche gratuite per 20 bambini. Ecco come prenotare.

MESSINA – In concomitanza con le celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Asma, giovedì 21 Maggio l’AOU “G. Martino” di Messina scende in campo con un’importante iniziativa di prevenzione dedicata ai più piccoli. Per l’intera mattinata, l’Ambulatorio di Allergologia Pediatrica aprirà le porte alle famiglie per accendere i riflettori su una patologia che colpisce profondamente la qualità della vita dei bambini.

Dalle 9 alle 13, presso l’ambulatorio di allergologia pediatrica – al piano 1 del Padiglione NI – ci sarà la possibilità di effettuare visite specialistiche gratuite e spirometrie. Per garantire la massima efficacia clinica e una gestione funzionale degli spazi, l’accesso è stato riservato a un numero massimo di 20 pazienti, selezionati tramite prenotazione all’indirizzo: pediatria@polime.it.

L’evento è promosso in stretta collaborazione con una delle principali eccellenze scientifiche del settore, la SIMRI (Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili). Sebbene la ricorrenza internazionale (istituita dalla GINA nel 1998) cada formalmente il primo martedì di maggio, il Policlinico ha scelto questa data per offrire un momento di approfondimento clinico dedicato al territorio.

“La nostra Pediatria – sottolinea il Direttore amministrativo dott.ssa Elvira Amata – è da sempre attenta a sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie nei percorsi di cura specialistici. Questa iniziativa è orientata a intercettare anche quelle patologie, non ancora acclarate, che con una diagnosi precoce possono essere gestite meglio; favorendo al tempo stesso un supporto informativo concreto ai genitori”.

La prof.ssa Malgorzata Wasniewska, Direttrice dell’UOC di Pediatria, ricorda come l’asma bronchiale sia una delle malattie croniche più diffuse tra i bambini: “Gli attacchi acuti sono spesso causa di numerosi accessi in pronto soccorso e ricoveri. Identificare correttamente la patologia è il primo passo per evitarne le complicanze”.

In merito all’iniziativa, la dott.ssa Sara Manti (Ricercatrice, Consigliere Nazionale della SIMRI) ha dichiarato: “Questo screening rappresenta un’opportunità concreta per le famiglie di acquisire consapevolezza. Capire come prevenire e gestire l’asma è fondamentale per permettere ai bambini di vivere con serenità la loro quotidianità”.

Insieme alla dott.ssa Sara Manti, l’attività clinica sarà espletata anche da pediatri specialisti Giuseppe Crisafulli, Lucia Caminiti, Francesca Galletta, Vito Sinatra.